Вице-президента ФИФА арестовали по подозрению в коррупции

Испанская полиция задержала президента Федерации футбола страны и вице-президента ФИФА с вместе с его сыном Горкой.
Анхель Мария Вильяр был задержан в ходе специальной антикоррупционной операции, осуществляемой испанскими правоохранительными органами. Он и его сын подозреваются в коррупционной деятельности, фальсификации документов и незаконном присвоении значительных сумм.
Отметим, что Вильяр возглавляет федерацию футбола Испании с 1988 года. Он является также вице-президентом ФИФА.
Ранее была информация, что умер один из фигурантов коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер.
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