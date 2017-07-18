Вице-президента ФИФА арестовали по подозрению в коррупции

Испанская полиция задержала президента Федерации футбола страны и вице-президента ФИФА с вместе с его сыном Горкой.

Анхель Мария Вильяр был задержан в ходе специальной антикоррупционной операции, осуществляемой испанскими правоохранительными органами. Он и его сын подозреваются в коррупционной деятельности, фальсификации документов и незаконном присвоении значительных сумм.

Отметим, что Вильяр возглавляет федерацию футбола Испании с 1988 года. Он является также вице-президентом ФИФА.

Ранее была информация, что умер один из фигурантов коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер.