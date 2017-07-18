Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вице-президента ФИФА арестовали по подозрению в коррупции

Анхель Мария Вильяр подозревается в коррупционной деятельности

  • 18.07.2017 12:02
  • 697 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Анхель Мария Вильяр
© Getty Images. Анхель Мария Вильяр

Испанская полиция задержала президента Федерации футбола страны и вице-президента ФИФА с вместе с его сыном Горкой.

Анхель Мария Вильяр был задержан в ходе специальной антикоррупционной операции, осуществляемой испанскими правоохранительными органами. Он и его сын подозреваются в коррупционной деятельности, фальсификации документов и незаконном присвоении значительных сумм.

Отметим, что Вильяр возглавляет федерацию футбола Испании с 1988 года. Он является также вице-президентом ФИФА.

Ранее была информация, что умер один из фигурантов коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.