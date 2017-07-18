РЕШКО: «Пусть полиция хватает ультрас и отправляет их улицы подметать»

Экс-глава КДК ФФУ Стефан Решко прокомментировал поведение фанатов «Динамо» на матче а Суперкубок Украины.



«Скорее всего, «Динамо» ждут очередные санкции в виде матча без зрителей, вот только это может быть уже не одна игра, а две-три.



Но важнее, что не наказывают главных нарушителей. Фаны тут — как пятая колонна для команды. В Англии дотерпели до последнего в свое время, а потом уже начали выявлять хулиганов и не пускать на стадион. А кого-то и вовсе судили.



Не хочется, чтобы у нас довели все до серьезного ЧП. Что может сделать клуб? Пусть футболисты соберутся и поставят ультиматум. А полиция пусть хватает за шиворот ультрас и отправляет на месяц улицы подметать», - сказал Решко.

