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РЕШКО: «Пусть полиция хватает ультрас и отправляет их улицы подметать»

Экс-футболист «Динамо» – о беспорядках на матче за Суперкубок Украины

  • 18.07.2017 10:46
  • 88 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Стефан Решко
© Sport.ua. Стефан Решко

Экс-глава КДК ФФУ Стефан Решко прокомментировал поведение фанатов «Динамо» на матче а Суперкубок Украины.

«Скорее всего, «Динамо» ждут очередные санкции в виде матча без зрителей, вот только это может быть уже не одна игра, а две-три.

Но важнее, что не наказывают главных нарушителей. Фаны тут — как пятая колонна для команды. В Англии дотерпели до последнего в свое время, а потом уже начали выявлять хулиганов и не пускать на стадион. А кого-то и вовсе судили.

Не хочется, чтобы у нас довели все до серьезного ЧП. Что может сделать клуб? Пусть футболисты соберутся и поставят ультиматум. А полиция пусть хватает за шиворот ультрас и отправляет на месяц улицы подметать», - сказал Решко.
 

Источник — Вести

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 18.07.2017 10:53
    0
    для підмітання є двірники, краще на місяць в АТО.
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