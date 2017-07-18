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Лукаку отметился дебютным голом за Манчестер Юнайтед

Бельгийский форвард забил победный мяч в товарищеском поединке

  • 18.07.2017 10:17
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Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку

Новоиспеченный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отличился дебютный голом за «красных дьяволов».

24-летний игрок забил победный мяч на 38-й минуте товарищеского матча против «Реал Солт Лейк» (2:1).

Ранее сообщалось, что трансфер Лукаку обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов в качестве бонусов.

Источник — Sport.ua

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