Тотти станет директором Ромы

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти подтвердил свое назначение на одну из руководящих должностей в римском клубе.
«Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора.
Надеюсь, что в новой роли мне удастся добиться не меньших успехов, чем на поле. Передо мной открыты все двери и мне еще только предстоит понять, что подходит мне лучше всего.
Как обращаться ко мне сейчас? Просто называйте меня Франческо, как всегда. Что будет написано на моей визитке? Франческо, Рома», - сказал Тотти.
Напомним, в мае сообщалось, что в скором времени Тотти начнет работу на управленческой должности.
Источник — ФК Рома
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