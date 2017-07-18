Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тотти станет директором Ромы

Легенда итальянского футбола продолжит работу в римском клубе на руководящей должности

  • 18.07.2017 09:26
  • 434 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Франческо Тотти
© Getty Images. Франческо Тотти

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти подтвердил свое назначение на одну из руководящих должностей в римском клубе.

«Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора.

Надеюсь, что в новой роли мне удастся добиться не меньших успехов, чем на поле. Передо мной открыты все двери и мне еще только предстоит понять, что подходит мне лучше всего.

Как обращаться ко мне сейчас? Просто называйте меня Франческо, как всегда. Что будет написано на моей визитке? Франческо, Рома», - сказал Тотти.

Напомним, в мае сообщалось, что в скором времени Тотти начнет работу на управленческой должности.

Источник — ФК Рома

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.