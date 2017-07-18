Тотти станет директором Ромы

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти подтвердил свое назначение на одну из руководящих должностей в римском клубе.

«Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора.

Надеюсь, что в новой роли мне удастся добиться не меньших успехов, чем на поле. Передо мной открыты все двери и мне еще только предстоит понять, что подходит мне лучше всего.

Как обращаться ко мне сейчас? Просто называйте меня Франческо, как всегда. Что будет написано на моей визитке? Франческо, Рома», - сказал Тотти.

Напомним, в мае сообщалось, что в скором времени Тотти начнет работу на управленческой должности.