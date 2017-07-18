Олег ШЕЛАЕВ: «Сейчас можно следить за прогрессом украинской молодежи»

Экс-футболист «Днепра» и «Металлиста» Олег Шелаев оценил уровень футбола в Украине.

— Вам нравится смотреть нынешний чемпионат Украины?

— Каким бы первенство ни было — оно наше. Любой матч, даже дворовой, дает пищу для размышлений. К примеру, сейчас можно следить за прогрессом молодежи. К тому же если в футбол играют с огоньком, с отдачей, он всегда интересен.

Понятно, что сегодня не все в восторге от поединков Премьер-лиги, но проекция на будущее существует, и опять же, возможно, в скором времени из наших молодых ребят вырастут новые Ярмоленко и Коноплянки.

— По себе чувствуете, что в таком чемпионате и вы могли бы побегать?

— Побегать мог бы, а вот поиграть уже вряд ли (улыбается).

— Мы вернулись в начало 90-х?

— Все логично. В свое время мы перепрыгнули несколько ступеней развития нашего футбола. А футбольная экономика не может развиваться отдельно от экономики государства. Но ничего, наверное, так и должно было быть. Значит, потом будем сильнее.