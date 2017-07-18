Кравец готовится к матчу с Черноморцем, Хлебас пакует чемоданы

Нападающий «Динамо» Артем Кравец готовится к поединку первого тура чемпионата Украины против «Черноморца». Не исключено, что он выйдет на поле.



Напомним, что форвард лечил голеностоп, который он повредил на одном из тренировочных занятий еще до подготовительного сбора «Динамо» в Австрии. За киевлян нападающий, к слову, не играл с 4 декабря 2015 года.



Другой нападающий «бело-синих», Дмитрий Хлебас, точно не примет участия в матче с моряками. По информации источника, в ближайшее время он может покинуть команду. В качестве возможного продолжения карьеры рассматривается хорошо знакомая футболисту «Ворскла», а также клубы из Греции и Беларуси.



Напомним, матч «Динамо» — «Черноморец» пройдет во вторник, 18 июля на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского без зрителей.