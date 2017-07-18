Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кравец готовится к матчу с Черноморцем, Хлебас пакует чемоданы

В составе «Динамо» станет на одного форварда меньше

  • 18.07.2017 08:41
  • 1145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Артем Кравец
© Getty Images. Артем Кравец

Нападающий «Динамо» Артем Кравец готовится к поединку первого тура чемпионата Украины против «Черноморца». Не исключено, что он выйдет на поле.

Напомним, что форвард лечил голеностоп, который он повредил на одном из тренировочных занятий еще до подготовительного сбора «Динамо» в Австрии. За киевлян нападающий, к слову, не играл с 4 декабря 2015 года.

Другой нападающий «бело-синих», Дмитрий Хлебас, точно не примет участия в матче с моряками. По информации источника, в ближайшее время он может покинуть команду. В качестве возможного продолжения карьеры рассматривается хорошо знакомая футболисту «Ворскла», а также клубы из Греции и Беларуси.

Напомним, матч «Динамо» — «Черноморец» пройдет во вторник, 18 июля на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского без зрителей.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.