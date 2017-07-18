Рома проявляет интерес к Виде

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить карьеру в «Роме».

После того как римлянам не удалось подписать центрального защитника «Шальке» Настасича, «волки» начали рассматривать другие варианты. Одним из таких вариантов является Вида.

На днях агент хорвата и спортивный директор «Ромы» Мончи провели переговоры. Окончательное решение по возможному переходу хорвата руководство римского клуба будет принимать в ближайшие дни.

Ранее 28-летним защитником интересовались «Бешикташ», «Марсель», «Лестер» и «Севилья».