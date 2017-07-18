Поступаленко близок к переходу в Верес

Бывший полузащитник «Олимпика» Антон Поступаленко в ближайшее время подпишет контракт с «Вересом».



28-летний футболист, у которого 1 июля закончился срок соглашения с донецким клубом, находится во Львове, и в ближайшее время может отправиться в Ровно.



В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Олимпик» в 22-х матчах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.

