Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Поступаленко близок к переходу в Верес

Экс-игрок «Олимпика» в ближайшее время может стать игроком ровненской команды

  • 18.07.2017 07:35
  • 93 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Антон Поступаленко
© ФК Олимпик. Антон Поступаленко

Бывший полузащитник «Олимпика» Антон Поступаленко в ближайшее время подпишет контракт с «Вересом».

28-летний футболист, у которого 1 июля закончился срок соглашения с донецким клубом, находится во Львове, и в ближайшее время может отправиться в Ровно.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Олимпик» в 22-х матчах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.
 

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.