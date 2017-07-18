Мирослав СТУПАР: Труханова стоит поздравить с судейством в Суперкубке

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство в матче за Суперкубок Украины.

«Не знаю, как хорошо Жабченко провел бы этот матч. Он уже имеет опыт работы на матчах «Шахтера» и «Динамо», но не весь этот опыт положительный. Сейчас же приходится констатировать, что едва ли не впервые матч за Суперкубок обошелся без претензий к судейству.



В том, что в субботнем матче не было даже малейшей конфронтации, заслуга и Константина Труханова. Стоит отметить момент на 38-й минуте, когда Гармаш пытался накрутить Пятова, а Пятов пытался отбить мяч рукой. Это вратарь и сделал, рискуя при этом задеть соперника. Гармаш дорисовал падение, но сразу поднятой рукой показал, что фола нет. Извинился перед арбитром.



Уже на пятой минуте Труханов мог вынести Малышеву желтую карточку, когда тот держал Гармаша за руки. Но арбитр хорошо применял превентивные методы – слова и жесты. Поэтому игроки доверяли арбитру, поверили в его профессионализм.



Были претензии к ассистенту Войтюку. После игры Паулу Фонсека в стиле Луческу выписал ассистенту нагоняй. Сначала Войтюк упустил офсайд Сидорчука, а затем перед линией штрафной против Дарио Срны сфолил Домагой Вида.



Труханов был далеко от момента, поэтому Срна показал Войтюку, мол, почему он не помогает арбитру в поле. Эти моменты четко зафиксировал Фонсека и выписал нагоняй Войтюку. И был прав.

Но это мелкие погрешности. В целом же Труханова стоит поздравить с квалифицированным, профессиональным судейством, с тем, что Константину удалось сделать так, что футболисты не нервничали и думали об игре, а не о том, какое решение примет арбитр», – сказал Ступар.