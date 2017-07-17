На стадионе Динамо завершили ремонтные работы

Матч первого тура Премьер-лиги «Динамо» - «Черноморец» примет стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского.



Последние месяцы на культовом столичном сооружении кипели ремонтные работы, с утра до вечера рабочие выполняли возложенные на них обязанности, давая стадиону новую жизнь. 18-го июля арена будет готова принять матч чемпионата Украины, о чем рассказал директор стадиона Юрий Пихтовников.



- На данный момент все запланированные работы практически завершены, отремонтированы ступеньки, которые находятся под сиденьями, металлические каркасы, на которых устанавливаются сиденья, все лестницы в чаше стадиона, подпорные стенки, постелены новые беговые дорожки. На большинстве секторов уже установлены новые сиденья, там же, где их пока нет, установят в ближайшие дни. Изменения коснулись и травяного покрытия. Заменили 500 квадратных метров дерна, внесли новые семена. Могу сказать, что стадион готов к проведению матча чемпионата Украины, все клубные службы также готовы к началу нового сезона.

Отметим, что согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 13 июля 2017 года, матч первого тура чемпионата Украины сезона 2017/2018 «Динамо» (Киев) - «Черноморец» (Одесса), который состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, будет проведен без зрителей.