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МанСити хочет купить Пепе Рейну на место Клаудио Браво

«Горожане» сделали «Наполи» предложение о продаже голкипера

  • 17.07.2017 22:25
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  • 1 комментария
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«Манчестер Сити» начал готовиться к расставанию с Клаудио Браво, однако первое предложение «горожан» о покупке голкипера «Наполи» Хосе Рейны было отклонено.Ранее этим летом «Сити» приобрел голкипера «Бенфики» Эдерсона. Сумма трансфера в 35 миллионов фунтов является намеком на то, что талантливый бразилец станет первым номером команды Хосепа Гвардиола в новом сезоне.

По всей видимости, Браво не захотел мириться с ролью игрока скамейки. 34-летний чилиец откровенно слабо провел свой дебютный английский сезон, упустив шанс закрепиться в стартовом составе.

Как стало известно Daily Mirror, «Сити» начал готовиться к расставанию с Клаудио, сделав предложение о покупке Рейны. Однако от суммы в 2.6 миллионов фунтов «Наполи» отказался.

Ожидается, что в скором времени «горожане» улучшат свое предложение по экс-голкиперу «Ливерпуля». Суммы в 4.5 млн. фунтов должно быть достаточно для приобретения Рейны, до сих пор не продлившего свой контракт.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 17.07.2017 22:35
    0
    А що сталось???Вже Гвардіолі й Браво не підходить???Харт,Браво...хто слідуючим лузером в Ман Сіті виявиться???
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