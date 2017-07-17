Гуидо КОРТЕДЖАНО: «Меня заинтересовал амбициозный проект Карпат»

Новичок львовских «Карпат» Гуидо Кортеджано поделился своими ожиданиями от выступления в чемпионате Украины.

«В первую очередь, меня заинтересовал амбициозный проект «Карпат». Сразу начал искать информацию о львовском клуб, футболистов, инфраструктуру. Увиденным остался более чем доволен. Львов очень красивый город. Клубная база оснащена новыми тренажерами, комплексами для восстановления

Для меня это новый вызов, возможность посмотреть на себя с другой стороны. Постараюсь, затратить как можно меньше времени на адаптацию и в лучшем свете проявить свои возможности. Интересно будет поиграть в совершенно новом чемпионате, ведь последние десять лет карьеры я провел в Италии. Знаю, что в Украине футбол находится на достаточно хорошем уровне, поэтому с нетерпением жду начала чемпионата.

Разница с итальянской системой тренировок? Здесь гораздо больше ритм, интенсивнее проходит подготовка. Видимо это и есть ключевые различия с Италией. Хочу сказать, что понравилось играть на одном поле с такими футболистами как в «Карпат», игроки задают невероятную атмосферу».