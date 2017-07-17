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Карпаты наградили своих «золотников»

12 фанатов посетили все матчи львовского клуба в прошлом сезоне

  • 17.07.2017 21:46
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты
Среди многочисленной армии поклонников львовского клуба нашлось 12 смельчаков, которые были с командой всегда и везде. Традиционно, в начале сезона клуб поблагодарил преданным фанам и наградил приятными подарками.
 
«Золотой сезон» засчитывается только тем людям, которые несмотря на всевозможные погодные стихии, запреты от высшего футбольного руководства не пропустили ни одного поединка любимой команды. Здесь стоит вспомнить матч 17-го тура украинского чемпионата против донецкого «Олимпика».
 
Напомним, что из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона «Юбилейный» в Сумах матч не состоялся. Несмотря на действительно суровую зимнюю погоду и расстояние более чем 1.000 километров на выезд приехало около 30 болельщиков. 

Источник — ФК Карпаты

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