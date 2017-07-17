Чемпионат Украины по пляжному футболу: итоги отбора к Суперфиналу 2017

В Ивано-Франковске завершился второй этап чемпионата Украины по пляжному футболу сезона 2017 года. Семь команд провели три игровых дня, после которых определились шесть участников Суперфинала. Финальная часть чемпионата пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах на центральном пляже "Живчик". Вашему же вниманию итоги отборочного этапа.
«Евроформат» /Киев/ Столичная команда ровно и уверенно провела отборочной этап, выиграв пять матчей из шести и закономерно заняла первое место в турнирной таблице. Единственное поражение было на киевском этапе в серии пенальти - тогда ребята Андрея Евдокимова уступили днепровскому «Выбору». Интересно, что на первом этапе в Киеве играющим тренером команды был Андрей Евдокимов, а вот в Ивано-Франковске «ЕФ» тренировал уже Виталий Шишов. Поможет ли такой ход этой команде, ответит лишь финальный этап в Черкассах.
«Гриффин» /Киев/ Действующие чемпионы Украины с двенадцатью очками заняли второе место, столько же набрал и «Выбор». Но грифоны опередили команду из Днепра за счет личной встречи - во второй день ивано-франковского этапа парни Евгения Вареницы разбили днепровцев со счетом 5:0. Отметим, что именно с «Выбором» сыграет в группе «Б» «Гриффин» в Суперфинале, поэтому будем ждать новую битву между этими командами. Кроме того, вернутся в состав «Гриффина» Максим Войток и Юрий Щерица, которые пропускали ивано-франковский этап из-за повреждений, и они несомненно усилят игру своей команды.
«Выбор» /Днепр/ «Выбор» также ровно провел два этапа Чемпионата Украины, а единственный провал был как раз в матче против «Гриффина». В Черкассах к команде присоединятся белорусы Игорь Бриштель и Иван Константинов, поэтому у днепровцев будет шанс отомстить «Гриффину» в группе и претендовать на чемпионство.
«Артур Мьюзик» /Киев/ Музыканты удивили всех, усилившись на ивано-франковском этапе такими «монстрами» пляжного футбола как Андрей Борсук и Александр Корнийчук. Команда Ивана Слободянюка финишировала на четвертой позиции и в Суперфинале сыграет в одной группе против «Евроформата» и столичного «VITа». В последнем туре отбора «Артур Мьюзик» провалили игру против «Евроформата» - 2:7, поэтому у Виталия Сидоренко будет месяц, чтобы проанализировать ошибки и прибавить в финальном этапе.
«VIT» /Киев/ Симпатичная команда Александра Зубенко заняла пятую строчку на отборочном этапе, переиграв «Ураган» и «Альтернативу». Кроме того, в матчах против «Евроформата» и «Выбора» ребята из «VITа» уступили лишь в дополнительное время. Поэтому без боя в группе «А» Суперфинала эта команда несомненно не сдастся!
«Альтернатива» /Киев/ Николай Костенко лишь первый сезон работает с этой командой, но все знают, что этот специалист строит свои команды не «здесь и сейчас», а на перспективу. Шестая ступенька на отборочном этапе говорит о том, что «Альтернативе» нужно усилять свою игру и находить резервы, чтобы зацепиться за плей-офф в Суперфинале. Сделать это будет не так легко, ведь в группе «Б» - «Гриффин» и «Выбор». Но это финальный этап, и здесь может случиться все, что угодно. За это мы и любим футбол!
«Ураган» /Ивано-Франковск/ Ивано-франковцы проиграли все шесть матчей отборочного этапа, но президент НФК «Ураган» Александр Бубен был доволен игрой своей команды. Главное - растить таланты, а они, как показали матчи ивано-франковского этапа, несомненно есть. Перспективы у ребят Юрия Костышина хорошие, к тому же жители Ивано-Франковска все больше и больше интересуются пляжным футболом и это здорово!
Напомним составы двух групп в Суперфинале, который пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах.
Группа "А": Евроформат (Киев), Артур Мьзик (Киев), VIT (Киев)
Группа "Б": Гриффин (Киев), Выбор (Днепр), Альтернатива (Киев)
Все результаты ивано-франковского этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу 2017:
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
Гриффин (Киев) 2:2 (2-3 пен) Альтернатива (Киев)
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Голы: С.Романовский,12; Ал.Ильичев,36 - В.Ташук,1; А.Науменко,1
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
VIT (Киев) 2:3 (д.в) Выбор (Днепр)
VIT: В.Денюжкин - А.Гавриш; Д.Джафаров, А.Галицкий, Н.Сапронов, Я.Аксенов, И.Левченко, А.Бутко, А.Магда, В.Поночовный, А.Ковпак
Выбор: Е.Андрусенко - А.Блох; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Голы: Я.Аксьонов,12; А.Галицкий, 15 - О.Зборовский,11,14,39
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
Евроформат (Киев) 6:1 Ураган (Ивано-Франковск)
Евроформат: А.Пославский - Д.Колесник; Д.Войтенко, Я.Заворотный, С.Бабюк, М.Хижняк, М.Назаренко, А.Евдокимов, А.Криворучко, О.Будзько, Я.Намчук
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
Голы: О.Будзько,24,30; А.Евдокимов,29,35; Я.Намчук,22; Д, Войтенко,33 - П.Сенюк,33
***
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Альтернатива 2:4 Артур Мьюзик
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Артур Мьюзик: В.Сидоренко - С.Тимошенко; А.Корнийчук, А.Борсук, Д.Крохмалюк, И.Слободянюк, К.Макеев, Н.Шклярук, И.Глуцкий, В.Атаманенко, А.Рысенко
Голы: А.Пашко,27; А.Петров,28 - В.Атаманенко,3; А.Борсук,30; А.Корнийчук,32; И.Глуцкий,36
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Выбор (Днепр) 0:5 Гриффин (Киев)
Выбор: А.Неруш - Е.Андрусенко; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Голы: Ал.Ильичев,13,15,20; В.Пантелейчук,14; В.Бакуменко,32
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Ураган (Ивано-Франковск) 5:11 VIT (Киев)
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
VIT: В.Денюжкин - А.Гавриш; Д.Джафаров, А.Галицкий, Н.Сапронов, Я.Аксенов, И.Левченко, А.Бутко, А.Магда, В.Поночовный, А.Ковпак
Голы: П.Сенюк,5, В.Завертаный,9; А.Цилык,9,11; О.Негела,12 - А.Ковпак,4,12,14,31; Я.Аксенов,5,7,35; А.Галицкий,11,25; В.Поночовный,10; А.Магда,24
***
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Альтернатива (Киев) 1:4 Выбор (Днепр)
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Выбор: А.Неруш - Е.Андрусенко; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Голы: В.Ташук,26 - О.Зборовский,14,26,36; А.Богацький,34
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Артур Мьюзик (Киев) 2:7 Евроформат (Киев)
Артур Мьюзик: В.Сидоренко - С.Тимошенко; А.Корнийчук, А.Борсук, Д.Крохмалюк, И.Слободянюк, К.Макеев, Н.Шклярук, И.Глуцкий, В.Атаманенко, А.Рысенко
Евроформат: А.Пославский - Д.Колесник; Д.Войтенко, Я.Заворотный, С.Бабюк, М.Хижняк, М.Назаренко, А.Евдокимов, А.Криворучко, О.Будзько, Я.Намчук
Голы: И.Глуцкий,13; В.Атаманенко,30 - А.Криворучко,23,30; Я.Заворотный,6; О.Будзько,7; С.Бабюк,9; М.Хижняк,15; Д.Войтенко,36
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Гриффин (Киев) 7:2 Ураган (Ивано-Франковск)
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
Голы: Ал.Ильичев,11,13; В.Пантелейчук,18; В.Бакуменко,23; В.Реуцкий,23; Арт.Илличов,26; С.Андриишен,28 - В.Завертаный,12; А.Никитин, 30
Окончательная турнирная таблица отборочного этапа:
|№
|Команда
|ИГР
|ПОБ
|Д.В.
|ПЕН
|ПОР
|З-П
|РАЗН
|О
|1
|Евроформат /Киев/
|6
|4
|1
|0
|1
|30-16
|+14
|14
|2
|Гриффин /Киев/
|6
|4
|0
|0
|2
|36-16
|+20
|12
|3
|Выбор /Днепр/
|6
|3
|1
|1
|1
|31-19
|+12
|12
|4
|Артур Мьюзик /Киев/
|6
|3
|0
|0
|3
|28-29
|-1
|9
|5
|VIT /Киев/
|6
|2
|0
|0
|4
|23-25
|-2
|6
|6
|Альтернатива /Киев/
|6
|1
|0
|1
|4
|11-19
|-8
|4
|7
|Ураган /Ивано-Франковск/
|6
|0
|0
|0
|6
|17-52
|-35
|0
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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