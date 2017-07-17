Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чемпионат Украины по пляжному футболу: итоги отбора к Суперфиналу 2017

В Ивано-Франковске завершился второй этап чемпионата Украины и определились группы Суперфинала

  • 17.07.2017 21:43
  • 332 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Чемпионат Украины по пляжному футболу: итоги отбора к Суперфиналу 2017
В Ивано-Франковске завершился второй этап чемпионата Украины по пляжному футболу сезона 2017 года. Семь команд провели три игровых дня, после которых определились шесть участников Суперфинала. Финальная часть чемпионата пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах на центральном пляже "Живчик". Вашему же вниманию итоги отборочного этапа.
 
«Евроформат» /Киев/ Столичная команда ровно и уверенно провела отборочной этап, выиграв пять матчей из шести и закономерно заняла первое место в турнирной таблице. Единственное поражение было на киевском этапе в серии пенальти - тогда ребята Андрея Евдокимова уступили днепровскому «Выбору». Интересно, что на первом этапе в Киеве играющим тренером команды был Андрей Евдокимов, а вот в Ивано-Франковске «ЕФ» тренировал уже Виталий Шишов. Поможет ли такой ход этой команде, ответит лишь финальный этап в Черкассах.
 
«Гриффин» /Киев/ Действующие чемпионы Украины с двенадцатью очками заняли второе место, столько же набрал и «Выбор». Но грифоны опередили команду из Днепра за счет личной встречи - во второй день ивано-франковского этапа парни Евгения Вареницы разбили днепровцев со счетом 5:0. Отметим, что именно с «Выбором» сыграет в группе «Б» «Гриффин» в Суперфинале, поэтому будем ждать новую битву между этими командами. Кроме того, вернутся в состав «Гриффина» Максим Войток и Юрий Щерица, которые пропускали ивано-франковский этап из-за повреждений, и они несомненно усилят игру своей команды.
 
«Выбор» /Днепр/ «Выбор» также ровно провел два этапа Чемпионата Украины, а единственный провал был как раз в матче против «Гриффина». В Черкассах к команде присоединятся белорусы Игорь Бриштель и Иван Константинов, поэтому у днепровцев будет шанс отомстить «Гриффину» в группе и претендовать на чемпионство.
 
«Артур Мьюзик» /Киев/ Музыканты удивили всех, усилившись на ивано-франковском этапе такими «монстрами» пляжного футбола как Андрей Борсук и Александр Корнийчук. Команда Ивана Слободянюка финишировала на четвертой позиции и в Суперфинале сыграет в одной группе против «Евроформата» и столичного «VITа». В последнем туре отбора «Артур Мьюзик» провалили игру против «Евроформата» - 2:7, поэтому у Виталия Сидоренко будет месяц, чтобы проанализировать ошибки и прибавить в финальном этапе.
 
«VIT» /Киев/ Симпатичная команда Александра Зубенко заняла пятую строчку на отборочном этапе, переиграв «Ураган» и «Альтернативу». Кроме того, в матчах против «Евроформата» и «Выбора» ребята из «VITа» уступили лишь в дополнительное время. Поэтому без боя в группе «А» Суперфинала эта команда несомненно не сдастся!
 
«Альтернатива» /Киев/ Николай Костенко лишь первый сезон работает с этой командой, но все знают, что этот специалист строит свои команды не «здесь и сейчас», а на перспективу. Шестая ступенька на отборочном этапе говорит о том, что «Альтернативе» нужно усилять свою игру и находить резервы, чтобы зацепиться за плей-офф в Суперфинале. Сделать это будет не так легко, ведь в группе «Б» - «Гриффин» и «Выбор». Но это финальный этап, и здесь может случиться все, что угодно. За это мы и любим футбол!
 
«Ураган» /Ивано-Франковск/ Ивано-франковцы проиграли все шесть матчей отборочного этапа, но президент НФК «Ураган» Александр Бубен был доволен игрой своей команды. Главное - растить таланты, а они, как показали матчи ивано-франковского этапа, несомненно есть. Перспективы у ребят Юрия Костышина хорошие, к тому же жители Ивано-Франковска все больше и больше интересуются пляжным футболом и это здорово!
 
Напомним составы двух групп в Суперфинале, который пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах.
 
Группа "А": Евроформат (Киев), Артур Мьзик (Киев), VIT (Киев)
 
Группа "Б": Гриффин (Киев), Выбор (Днепр), Альтернатива (Киев)
 
 
Все результаты ивано-франковского этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу 2017:
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
Гриффин (Киев) 2:2 (2-3 пен) Альтернатива (Киев)
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Голы: С.Романовский,12; Ал.Ильичев,36 - В.Ташук,1; А.Науменко,1
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
VIT (Киев) 2:3 (д.в) Выбор (Днепр)
VIT: В.Денюжкин - А.Гавриш; Д.Джафаров, А.Галицкий, Н.Сапронов, Я.Аксенов, И.Левченко, А.Бутко, А.Магда, В.Поночовный, А.Ковпак
Выбор: Е.Андрусенко - А.Блох; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Голы: Я.Аксьонов,12; А.Галицкий, 15 - О.Зборовский,11,14,39
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День первый. 14.07.2017
Евроформат (Киев) 6:1 Ураган (Ивано-Франковск)
Евроформат: А.Пославский - Д.Колесник; Д.Войтенко, Я.Заворотный, С.Бабюк, М.Хижняк, М.Назаренко, А.Евдокимов, А.Криворучко, О.Будзько, Я.Намчук
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
Голы: О.Будзько,24,30; А.Евдокимов,29,35; Я.Намчук,22; Д, Войтенко,33 - П.Сенюк,33
 
***
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Альтернатива 2:4 Артур Мьюзик
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Артур Мьюзик: В.Сидоренко - С.Тимошенко; А.Корнийчук, А.Борсук, Д.Крохмалюк, И.Слободянюк, К.Макеев, Н.Шклярук, И.Глуцкий, В.Атаманенко, А.Рысенко
Голы: А.Пашко,27; А.Петров,28 - В.Атаманенко,3; А.Борсук,30; А.Корнийчук,32; И.Глуцкий,36
 
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Выбор (Днепр) 0:5 Гриффин (Киев)
Выбор: А.Неруш - Е.Андрусенко; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Голы: Ал.Ильичев,13,15,20; В.Пантелейчук,14; В.Бакуменко,32
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День второй. 15.07.2017
Ураган (Ивано-Франковск) 5:11 VIT (Киев)
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
VIT: В.Денюжкин - А.Гавриш; Д.Джафаров, А.Галицкий, Н.Сапронов, Я.Аксенов, И.Левченко, А.Бутко, А.Магда, В.Поночовный, А.Ковпак
Голы: П.Сенюк,5, В.Завертаный,9; А.Цилык,9,11; О.Негела,12 - А.Ковпак,4,12,14,31; Я.Аксенов,5,7,35; А.Галицкий,11,25; В.Поночовный,10; А.Магда,24
 
***
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Альтернатива (Киев) 1:4 Выбор (Днепр)
Альтернатива: А.Бузинный - А.Петров; В.Чернев, Д.Садовый, А.Пашко, Я.Войток, А.Селюк, А.Чикаловец, А.Науменко, А.Омельченко, В.Ташук
Выбор: А.Неруш - Е.Андрусенко; А.Черевко, О.Зборовский, С.Дубовик, О.Щитник, А.Пономаренко, И.Туров, А.Богацкий, В.Бокач, Е.Петренко, М.Рарот
Голы: В.Ташук,26 - О.Зборовский,14,26,36; А.Богацький,34
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Артур Мьюзик (Киев) 2:7 Евроформат (Киев)
Артур Мьюзик: В.Сидоренко - С.Тимошенко; А.Корнийчук, А.Борсук, Д.Крохмалюк, И.Слободянюк, К.Макеев, Н.Шклярук, И.Глуцкий, В.Атаманенко, А.Рысенко
Евроформат: А.Пославский - Д.Колесник; Д.Войтенко, Я.Заворотный, С.Бабюк, М.Хижняк, М.Назаренко, А.Евдокимов, А.Криворучко, О.Будзько, Я.Намчук
Голы: И.Глуцкий,13; В.Атаманенко,30 - А.Криворучко,23,30; Я.Заворотный,6; О.Будзько,7; С.Бабюк,9; М.Хижняк,15; Д.Войтенко,36
 
Чемпионат Украины 2017. Второй этап.
Ивано-Франковск, День третий. 16.07.2017
Гриффин (Киев) 7:2 Ураган (Ивано-Франковск)
Гриффин: В.Гладченко - Т.Коваленко; Ал.Ильичев, С.Андриишен, В.Бакуменко, В.Пантелейчук, С.Романовский, Арт.Ильичев, В.Реуцкий
Ураган: В.Гнатковский - Д.Щипчик; О.Негела, М.Масевич, П.Сенюк, В.Завертаный, А.Душинский, С.Данилишин, А.Никитин, А.Цилык, В.Ханас, М.Линчук
Голы: Ал.Ильичев,11,13; В.Пантелейчук,18; В.Бакуменко,23; В.Реуцкий,23; Арт.Илличов,26; С.Андриишен,28 - В.Завертаный,12; А.Никитин, 30
 
Окончательная турнирная таблица отборочного этапа:
 
Команда ИГР ПОБ Д.В. ПЕН ПОР З-П РАЗН О
1 Евроформат /Киев/  6 4 1 0 1 30-16 +14 14
2 Гриффин /Киев/  6 4 0 0 2 36-16 +20 12
3 Выбор /Днепр/  6 3 1 1 1 31-19 +12 12
4 Артур Мьюзик /Киев/  6 3 0 0 3 28-29 -1 9
5 VIT /Киев/  6 2 0 0 4 23-25 -2 6
6 Альтернатива /Киев/  6 1 0 1 4 11-19 -8 4
7 Ураган /Ивано-Франковск/ 6 0 0 0 6 17-52 -35 0

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.