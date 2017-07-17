Чемпионат Украины по пляжному футболу: итоги отбора к Суперфиналу 2017

В Ивано-Франковске завершился второй этап чемпионата Украины по пляжному футболу сезона 2017 года. Семь команд провели три игровых дня, после которых определились шесть участников Суперфинала. Финальная часть чемпионата пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах на центральном пляже "Живчик". Вашему же вниманию итоги отборочного этапа.

«Евроформат» /Киев/ Столичная команда ровно и уверенно провела отборочной этап, выиграв пять матчей из шести и закономерно заняла первое место в турнирной таблице. Единственное поражение было на киевском этапе в серии пенальти - тогда ребята Андрея Евдокимова уступили днепровскому «Выбору». Интересно, что на первом этапе в Киеве играющим тренером команды был Андрей Евдокимов, а вот в Ивано-Франковске «ЕФ» тренировал уже Виталий Шишов. Поможет ли такой ход этой команде, ответит лишь финальный этап в Черкассах.

«Гриффин» /Киев/ Действующие чемпионы Украины с двенадцатью очками заняли второе место, столько же набрал и «Выбор». Но грифоны опередили команду из Днепра за счет личной встречи - во второй день ивано-франковского этапа парни Евгения Вареницы разбили днепровцев со счетом 5:0. Отметим, что именно с «Выбором» сыграет в группе «Б» «Гриффин» в Суперфинале, поэтому будем ждать новую битву между этими командами. Кроме того, вернутся в состав «Гриффина» Максим Войток и Юрий Щерица, которые пропускали ивано-франковский этап из-за повреждений, и они несомненно усилят игру своей команды.

«Выбор» /Днепр/ «Выбор» также ровно провел два этапа Чемпионата Украины, а единственный провал был как раз в матче против «Гриффина». В Черкассах к команде присоединятся белорусы Игорь Бриштель и Иван Константинов, поэтому у днепровцев будет шанс отомстить «Гриффину» в группе и претендовать на чемпионство.

«Артур Мьюзик» /Киев/ Музыканты удивили всех, усилившись на ивано-франковском этапе такими «монстрами» пляжного футбола как Андрей Борсук и Александр Корнийчук. Команда Ивана Слободянюка финишировала на четвертой позиции и в Суперфинале сыграет в одной группе против «Евроформата» и столичного «VITа». В последнем туре отбора «Артур Мьюзик» провалили игру против «Евроформата» - 2:7, поэтому у Виталия Сидоренко будет месяц, чтобы проанализировать ошибки и прибавить в финальном этапе.

«VIT» /Киев/ Симпатичная команда Александра Зубенко заняла пятую строчку на отборочном этапе, переиграв «Ураган» и «Альтернативу». Кроме того, в матчах против «Евроформата» и «Выбора» ребята из «VITа» уступили лишь в дополнительное время. Поэтому без боя в группе «А» Суперфинала эта команда несомненно не сдастся!

«Альтернатива» /Киев/ Николай Костенко лишь первый сезон работает с этой командой, но все знают, что этот специалист строит свои команды не «здесь и сейчас», а на перспективу. Шестая ступенька на отборочном этапе говорит о том, что «Альтернативе» нужно усилять свою игру и находить резервы, чтобы зацепиться за плей-офф в Суперфинале. Сделать это будет не так легко, ведь в группе «Б» - «Гриффин» и «Выбор». Но это финальный этап, и здесь может случиться все, что угодно. За это мы и любим футбол!

«Ураган» /Ивано-Франковск/ Ивано-франковцы проиграли все шесть матчей отборочного этапа, но президент НФК «Ураган» Александр Бубен был доволен игрой своей команды. Главное - растить таланты, а они, как показали матчи ивано-франковского этапа, несомненно есть. Перспективы у ребят Юрия Костышина хорошие, к тому же жители Ивано-Франковска все больше и больше интересуются пляжным футболом и это здорово!

Напомним составы двух групп в Суперфинале, который пройдет с 16 по 20 августа в Черкассах.

Группа "А": Евроформат (Киев), Артур Мьзик (Киев), VIT (Киев)

Группа "Б": Гриффин (Киев), Выбор (Днепр), Альтернатива (Киев)

Все результаты ивано-франковского этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу 2017: