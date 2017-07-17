U-21: Шахтер без проблем разобрался с Ворсклой

В 1-м туре молодежного чемпионата Украины «Шахтер» отправился в гости к «Ворскле».
Чемпионат U21. 1-й тур.
17 июля 2017 года. Полтава. Стадион «Лтава». 225 зрителей. +24 градуса.
«Ворскла» U21 (Полтава) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 Пихаленок (4), 0:2 Глущук (35), 1:2 Шарило (70), 1:3 Кащук (89)
«Ворскла»: Ткаченко, Жениленко (Максименко, 29), Остапенко (к), Гиоргадзе, Луценко (Зосенко, 87), Сидоренко, Сакив, Косовский (Муха, 69), Гасенко (Таранушич, 58), Зайцев, Шаповал (Шарило, 62)
«Шахтер»: Гриценко, Конопля, Бондарь (Чаговец, 90+1), Сагуткин, Масалов, Якимец, Глагола (Кащук, 73), Пихаленок (к), Яловенко, Глущук (Хачаев, 61; Путря, 84), Топалов (Арендарук, 73)
Предупреждения: Остапенко (37), Зайцев (43), Шаповал (45), Масалов (48), Шарило (85)
Удаление: Зайцев (54, второе предупреждение)
Источник — ФК Шахтер
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