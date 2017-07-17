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На ФФУ полаяли. Караван пошел

Обзор 1-го тура последнего «классического» чемпионата первой лиги

  • 17.07.2017 21:31
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ФК Десна
© ФК Десна

На июньском Исполкоме ФФУ, стартовавший в эти выходные 27-й чемпионат Первой лиги, был обозначен, как переходной. Высокие футбольные чины, стойко пережив очередной конфликтный инцидент с непринятием «Десны» в УПЛ и переизбрание своего президента, готовят новую бомбу. На сей раз замедленного действия: они договорились об объединении со следующего сезона (2018/19) двух организаций – УПЛ и ПФЛ, проводящих сейчас каждая свои чемпионаты.

Пока что все в виде проекта, но к концу года функционеры пообещали прописать реформу до запятой. По западному образцу, планируется сделать профессиональными только две лиги – топ-дивизион и следующий (сейчас это чемпионаты УПЛ и Первой лиги), а вторую объединить с аматорским чемпом и обозвать, условно полупрофессионалами. Кто и кем будет рулить после этих слияний тоже пока неизвестно.

На таком фоне, да под шум скандала «Десна» — ФФУ — «Верес», и готовились к переломному чемпионату Первой лиги его участники. Состав их в стартовавшем сезоне пестрый. К старожилам добавились такие колоритные коллективы, как «Волынь» (без Кварцяного-тренера, но с Кварцяным-президентом), «Жемчужина» (чемпион Второй лиги), «Рух» из Винников (еще недавно бившийся среди аматоров с Шацких и Алиевым в составе), «Кремень» (со своим спорным искусственным домашним газоном) и «Балканы» из села Заря.

Вполне возможно, что в связи с грядущей реформацией все это и лишиться смысла, плюс неведомо, какими будут финансовые возможности клубов через год, но стоит, наверное, обозначить, за что же будут бороться в последнем «классическом» чемпионате. Согласно регламенту, 18 участников поспорят за одну прямую путевку в элиту (победитель Первой лиги заменит там последнюю, 12-ую команду), коллективы, занявшие второе и третье места, сойдутся в переходных матчах с 10 и 11-ой командами УПЛ. Вылетит из лиги сразу четыре клуба, финишировавших на позициях с 15 по 18-ую.

Новый чемпионат открывался в городе Одесса на стадионе «Спартак». Именно там свои домашние поединки проводит победитель Второй лиги и новичок первой «Жемчужина». Этому клубу всего четыре года, а он уже добрался до второго по силе футбольного дивизиона Украины.

В дебютном поединке в незнакомом турнире подопечным Дениса Колчина пришлось сразиться с матерым «Николаевом» оставшегося у руля Руслана Забранского. Первый блин для ювелиров получился совсем не комом, они сумели одержать непростую победу благодаря дублю Михаила Шестакова (брата полузащитника «Олимпика» Сергея Шестакова). Сработало в этом поединке и новшество, действующее с этого сезона — правило пяти замен. Ближе к концовке встречи Колчин начал сбивать темп игры этими самыми заменами.

Основное количество поединков состоялось в субботу 15-го июля. Открывала соревновательный день дуэль середняков прошлого чемпионата — столичных «Арсенала» и «Оболони-Бровар». В этом матче был назначен первый пенальти чемпионата. Заработали его пивовары, а реализовал молодой полузащитник и сын президента клуба Олег Слободян. Канониры не сдались и отыгрались на последних минутах первого тайма. Мог «Арсенал» и победу вырвать, но на 81-й минуте автор первого гола Батальский свою «точку» не использовал.

С победы дебютировал в Первой лиге и «Рух». На серебряного призера второго дивизиона ожидало непростое испытание: встреча с одним из прогнозируемых фаворитов предстоящего турнира — «Колосом» из Коваливки. По крайней мере, обычно осторожный в выражениях Руслан Костышин четко обозначил цель на сезон – выход в УПЛ. Но дебютант из Винников поставил первую подножку, благодаря мячу новичка команды защитника Владимира Заставного, который этим летом перешел в «Рух» из молдавской «Дачии». Отличился, только, со знаком минус, и новичок «Колоса»: за две минуты до пропущенного гола экс-полузащитник «Александрии» Дмитрий Леонов подвел своих новых партнеров: оставил их в меньшинстве, получив красную карточку.

Не последовали примеру коллег-новичков «Балканы». Команда из села Заря дома не сумела отобрать очки у крепкого «Гелиоса». Вторая команда прошлого чемпионата по надежности защиты увезла домой три очка, при этом снова не пропустив. Судьбу матча решил нападающий Сергей Кравченко, который в первом и втором таймах реализовал два пенальти.

Огорчил своих болельщиков и бронзовый призер второй лиги. «Кремень» на выезде очень неожиданно уступил «Черкасскому Днепру», хоть и вел по ходу матча два мяча. За черкассчан забивали только новички, по иронии судьбы, героем встречи стал полузащитник Леван Кошадзе, дважды отличившийся с пенальти. Соль в том, что в прошлом сезоне он был одним из лидеров именно «Кремня». Также за «Днепр» забил 19-летний полузащитник Вадим Черный, дебютант первой лиги, который в прошлом сезоне в составе «Черкасского Днепра» U-19 стал чемпионом Украины среди юниоров в первой лиге. И таких юнцов в команде теперь немало, наставник победителей Александр Кирилюк посетовал, что в «Днепр» не хотят идти даже футболисты из чемпионата области.

Зато победно стартовали «Сумы», в прошлом сезоне едва спасшиеся от вылета во вторую лигу. Команда Илья Близнюка увезла минимальную победу из Ахтырки. «Нефтяник» может винить только себя, ведь забей на 76-й минуте Поднебенной пенальти, все могло сложиться по-другому. Но сделать это не удалось, а вот гости свой момент на 86-й использовали. И здесь героем стал новичок. Артур Каськов в прошлом сезоне был звездой аутсайдера второй лиги запорожского «Металлурга» (14 мячей в 26 матчах), сейчас 25-летний форвард пошел на повышение и, судя по первому туру, уже начал оправдывать возлагающиеся на него надежды.

Убедительно стартовал в новом чемпион6ате петровский «Ингулец». Команда Сергея Лавриненко на выезде разбила краматорский «Авангард» — 3:0. В этом поединке победный гол был забит с пенальти (отличился Акименко), и снова не обошлось без гола новичка — экс-полузащитник «Николаева» Виталий Павлов забил свой дебютный мяч за петровцев.

Интересный поединок состоялся в Киеве на «Оболонь-Арене». Удивительно, но происки недругов не отбили у «Десны» охоту играть и, что особенно радует, выигрывать. Черниговцы почти полностью сохранили боевой состав, успешного тренера и вполне могут считаться фаворитами нового чемпионата. Если, конечно, захотят. А то фраза справедливо расстроенного Александра Рябоконя «мы, мол, чемпионат начнем, а там посмотрим» звучит как-то совсем не оптимистично.

В номинально домашнем поединке «Десна» переиграла луцкую «Волынь» благодаря мячу одного из своих лидеров Егора Картушова, мастерски исполнившего штрафной.

Завершился первый тур полтавским дерби в Горишних Плавнях, где местный «Горняк-Спорт» принимал «Полтаву». Все в этой встрече решил один гол, во втором тайме контратаку точным ударом головой завершил Дегтярев. Отметим, что в прошлом сезоне полтавчане на выезде уступили «Горняку-Спорт» 0:4, а дома не сумели удержать фору в два мяча и сыграли 2:2.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 1-й тур

14 июля, пятница

«Жемчужина» — «Николаев» — 2:1
Голы: Шестаков, 2, 87 — Сикорский, 67.

15 июля, суббота

«Арсенал» — «Оболонь-Бровар» — 1:1
Голы: Батальский, 45 — Слободян, 30 пенальти.

«Рух» — «Колос» — 1:0
Гол: Заставный, 76.
Удаление: Леонов (К), 74.

«Балканы» — «Гелиос» — 0:2
Голы: С. Кравченко, 25 пенальти, 66 пенальти.

«Черкасский Днепр» — «Кремень» — 3:2
Гол: Кошадзе, 60 пенальти, 84 пенальти, Черный, 76 — Квачев, 34, Тимченко, 48.

«Нефтяник-Укрнефть» — «Сумы» — 0:1
Гол: Каськов, 86.

«Авангард» — «Ингулец» — 0:3
Голы: Акименко, 31 пенальти, Павлов, 40, Запорожец, 52.

«Десна» —  «Волынь» — 1:0
Гол: Картушов, 34.

16 июля, воскресенье

«Горняк-Спорт» — «Полтава» — 0:1
Гол: Дегтярев, 72.
Удаление: А. Шевчук (Г), 90+1.

 

Источник — Sport.ua

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