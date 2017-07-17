Ротань отыграл один тайм за Спарту против Ниццы

Капитан сборной Украины Руслан Ротань провел очередной контрольный матч в футболке пражской «Спарты».
Чешский коллектив разбил в спарринге французскую «Ниццу» - 4:1.
Ротань провел на поле первый тайм, результативными действиями не отметился.
Источник — Sport.ua
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