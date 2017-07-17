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Ротань отыграл один тайм за Спарту против Ниццы

Пражане разгромили французов 4:1

  • 17.07.2017 21:16
  • 1479 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Спарта
© ФК Спарта

Капитан сборной Украины Руслан Ротань провел очередной контрольный матч в футболке пражской «Спарты».

Чешский коллектив разбил в спарринге французскую «Ниццу» - 4:1.

Ротань провел на поле первый тайм, результативными действиями не отметился.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Gostb
    online
      Gostb, 17.07.2017 21:23
    +2
    За Славию?
    Ссылка
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 17.07.2017 21:25
    +4
    Прикольненько так- играет в "Славии" а один тайм за "Спарту" сыграл !
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 17.07.2017 21:29
    0
    А що так можна? Може тоді за Карпати один тайм відіграють Марлос з Тайсоном
    Ссылка
    idfxrf
    online
      idfxrf, 17.07.2017 22:41
    0
    Спорт юа, вы самый оригинальный спортивный сайт в мире, я сюда захожу как 95 квартал посмотреть

    Обзывать вас не буду, Вы и так все знаете
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