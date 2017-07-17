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Шахтер прибыл в Полтаву без Малышева и Тайсона

«Горняки» прибыли на матч против «Ворсклы»

  • 17.07.2017 21:09
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Вечером 17 июля чемпионы Украины вылетели в Полтаву, где завтра в рамках 1-го тура национальной Премьер-лиги им предстоит встретиться с «Ворсклой».

На игру «Шахтер» отправился в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Исмаили, Марсио Азеведо, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий;
полузащитники: Виктор Коваленко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Бернард, Марлос, Иван Петряк, Дентиньо, Александр Зубков;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 18 июля на стадионе им. А. Бутовского. Начало в 19:00.

Источник — ФК Шахтер

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