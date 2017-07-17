Арсенал продал Щенсны в Ювентус

«Арсенал» окончательно расстался с голкипером Войцехом Щенсны.
Лондонский клуб согласовал трансфер польского вратаря с «Ювентусом», сумма сделки оценивается в 11-12 миллионов евро.
Уже завтра 27-летний игрок прибудет в Италию и подпишет контракт с туринским клубом. Срок контракта «Арсенала» с Щенсны, который последние два сезона провел в аренде в «Роме», истекал уже через год.
В «Ювентусе» видят в нем преемника Джанлуиджи Буффона, который планирует завершить карьеру через год.
В прошлом сезоне Щенсны стал лучшим вратарем серии А по числу «сухих» матчей.
Источник — Фан-сайт ФК Арсенал Лондон
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