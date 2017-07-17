Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсенал продал Щенсны в Ювентус

«Канониры» окончательно расстались с голкипером

  • 17.07.2017 21:05
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fc-arsenal.com
© fc-arsenal.com

«Арсенал» окончательно расстался с голкипером Войцехом Щенсны.

Лондонский клуб согласовал трансфер польского вратаря с «Ювентусом», сумма сделки оценивается в 11-12 миллионов евро.

Уже завтра 27-летний игрок прибудет в Италию и подпишет контракт с туринским клубом. Срок контракта «Арсенала» с Щенсны, который последние два сезона провел в аренде в «Роме», истекал уже через год.

В «Ювентусе» видят в нем преемника Джанлуиджи Буффона, который планирует завершить карьеру через год.

В прошлом сезоне Щенсны стал лучшим вратарем серии А по числу «сухих» матчей.

Источник — Фан-сайт ФК Арсенал Лондон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.