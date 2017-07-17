Арсенал продал Щенсны в Ювентус

Не думайте тут играть..завёл деньги-больше не увидишь....это клон 1хбет...а все уже знают что к ч...

Не нравится,устройся к примеру на завод и все поймешь...

Всего одну игру слили. Подождите орать. Вот вылетят с Лиги. Еще пару раз глотнут в ЧУКре, вот то...

Когда только перешёл Дерлиз Гонсалес от также шёл 1 в 1, думал, он реально заменит Ленса, но не ...