Иван ГЕЦКО: «Не вижу, за счет чего Динамо может превзойти Шахтер»

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал поражение киевского «Динамо» донецкому «Шахтеру» в матче за Суперкубок Украины (0:2).

«Изменения в игре «Динамо»? Я увидел косметические. А менять надо все. Поэтому я не вижу, за счет чего «Динамо» может превзойти «Шахтер». Мбокани? Хороший материал.

Но нет еще той сыгранности с партнерами. И таких подносичков снарядов, как у Феррейры в «Шахтере». К слову, на мой взгляд, решающим в Суперкубке был второй гол аргентинца. Это на 100% мяч Рудько. Вратарь киевлян должен был прочитать ситуацию и выйти на перехват», - считает Гецко.