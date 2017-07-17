Виторино АНТУНЕШ: «Мы не использовали данные нам шансы»

Португальский защитник киевского «Динамо» Виторино Антунеш прокомментировал исход матча за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» со счетом 0:2.

- Виторину, какие причины поражения в Суперкубке?

- «Шахтер» играл лучше, чем мы. Мы в эти 90 минут не использовали данные нам шансы, в первой же половине матча нам забили гол, что сделало игру для нас ещё сложнее.

- Феррейра забил голы «Динамо» на первых минутах каждого тайма…

- Да, два гола. Это просто футбол. Мы проиграли этот матч, но мы можем одержать победу в следующем.