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Виторино АНТУНЕШ: «Мы не использовали данные нам шансы»

Защитник «Динамо» прокомментировал поражение «бело-синих» в Суперкубке.

  • 17.07.2017 19:15
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Фото Алексея Клыкова. Виторино Антунеш (слева)
© Фото Алексея Клыкова. Виторино Антунеш (слева)
Португальский защитник киевского «Динамо» Виторино Антунеш прокомментировал исход матча за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» со счетом 0:2. 
 
- Виторину, какие причины поражения в Суперкубке? 
- «Шахтер» играл лучше, чем мы. Мы в эти 90 минут не использовали данные нам шансы, в первой же половине матча нам забили гол, что сделало игру для нас ещё сложнее.
 
- Феррейра забил голы «Динамо» на первых минутах каждого тайма… 
- Да, два гола. Это просто футбол. Мы проиграли этот матч, но мы можем одержать победу в следующем.

Источник — Footboom

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