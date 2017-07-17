Виторино АНТУНЕШ: «Мы не использовали данные нам шансы»

Португальский защитник киевского «Динамо» Виторино Антунеш прокомментировал исход матча за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» со счетом 0:2.
- Виторину, какие причины поражения в Суперкубке?
- «Шахтер» играл лучше, чем мы. Мы в эти 90 минут не использовали данные нам шансы, в первой же половине матча нам забили гол, что сделало игру для нас ещё сложнее.
- Феррейра забил голы «Динамо» на первых минутах каждого тайма…
- Да, два гола. Это просто футбол. Мы проиграли этот матч, но мы можем одержать победу в следующем.
Источник — Footboom
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