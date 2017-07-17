Владлен ЮРЧЕНКО: «Буду бороться за место в основном составе Байера»

Хавбек леверкузенского «Байера» Владлен Юрченко рассказал о своих переспективах в немецком клубе.

«Я буду бороться за место в основном составе. Хочу раскрыться, как футболист, именно в «Байере». Не понимаю почему предыдущий тренер меня редко использовал. После хороших матчей, я думал, что буду играть и дальше, но не сложилось», – рассказал Юрченко.