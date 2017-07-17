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Владлен ЮРЧЕНКО: «Буду бороться за место в основном составе Байера»

Украинец сообщил, что хочет расскрыться, как футболист, именно в немецком клубе

  • 17.07.2017 18:31
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Getty Images. Владлен Юрченко (справа)
© Getty Images. Владлен Юрченко (справа)
Хавбек леверкузенского «Байера» Владлен Юрченко рассказал о своих переспективах в немецком клубе.
 
«Я буду бороться за место в основном составе. Хочу раскрыться, как футболист, именно в «Байере». Не понимаю почему предыдущий тренер меня редко использовал. После хороших матчей, я думал, что буду играть и дальше, но не сложилось», – рассказал Юрченко.

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