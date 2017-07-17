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Вячеслав ШЕВЧУК: «У Виценца горят глаза, он голоден к футболу»

Экс-футболист «Шахтера» прокомментировал возвращение Виталия Виценца в профессиональный футбол

  • 17.07.2017 18:15
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Getty Images. Вячеслав Шевчук
© Getty Images. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист донецкого «Шахтера» прокомментировал подписание контракта «Мариуполя» с Виталием Виценцом.

«Я очень рад за Виталика. Он начал тренироваться в академии и я видел, как он играл контрольный матч в подготовительном цикле. У него горят глаза, он голоден к футболу. Мне очень жалко парня, что у него так получилось в карьере, что ему посоветовали делать операцию в неправильном месте и усугубили ему здоровье. Сейчас я хочу поддержать его. Я рад, что он набрался сил и вышел, молодец. Могу ему только пожелать удачи. У него большой потенциал. Я был рад его видеть на футбольном поле. Да, он вышел на замену в конце матча, но в этом сезоне будет играть в основном составе», - рассказал Шевчук.

Источник — Xsport

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