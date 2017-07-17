Сыновья Ибрагимовича зачислены в академию Манчестер Юнайтед

Златан Ибрагимович зачислил своих сыновей - Максимилиана и Винсента - в академию «Манчестер Юнайтед». Дети бывшего нападающего манкунианцев будут тренироваться в возрастной группе до 10 лет, где также занимаются сыновья Райана Гиггза и Ники Батта.

Сам 35-летний швед, который продолжает восстановление после травмы, может подписать новый контракт с «красными дьяволами».