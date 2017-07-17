КОСЫРИН: «Хацкевич подбирал футболистов под свое видение футбола»

18-го июля «Динамо» сыграет в Киеве «Черноморцем». Чего ожидать от этого матча, рассказал Александр Косырин, который в свое время выступал и за киевское «Динамо», и за одесский «Черноморец»:

- «Динамо» успело сыграть за Суперкубок Украины с «Шахтером». В столичном клубе сменился тренер, появились новые футболисты. Обычно первые игры всегда втягивающие. Не думаю, что «Черноморец» будет прессинговать или играть первым номером. Скорее всего, гости будут обороняться, как делают все команды против «Динамо», и ждать своего момента, чтобы выскочить в контратаку. Киевляне, конечно, будут обладать преимуществом, больше контролировать мяч и создавать опасные моменты - а, насколько известно, чем больше возможностей, тем больше вероятность забить мяч.

- Насколько сильно изменился «Черноморец» в межсезонье? Мы увидим такую ​​же команду, как и в прошлом году?

- Думаю, такую, как и в предыдущем сезоне, даже несмотря на то, что некоторые ведущие футболисты ушли. К сожалению, с особым вниманием по команде я не слежу, но знаю, что в состав добавилась молодежь. Конечно, им требуется определенное время, чтобы сыграться и показывать высокий уровень. Это еще одна причина, почему атаковать больше будет «Динамо», а защищаться - «Черноморец».

- Насколько, на ваш взгляд, результат матча за Суперкубок повлияет на то, как «Динамо» будет входить в сезон, на моральный дух команды?

- Думаю, вообще не повлияет, «Динамо» готовится к Лиге чемпионов - для команды первоочередная задача попасть в групповой этап, поэтому все силы они сосредоточат на этом. А Суперкубок и чемпионат Украины, думаю, на данный момент менее приоритетные.

- На ваш взгляд, какое «Динамо» мы увидим в новом сезоне, учитывая приход нового тренерского штаба и нескольких новичков?

- Александр Хацкевич подбирал футболистов под себя, свое видение футбола, и они должны принести пользу. Безусловно, в «Динамо» больше возможностей приглашать игроков, чем у того же «Черноморца». Но, уверен, предстоящая игра получится интересной.