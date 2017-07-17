Александрия подписала Павла Пашаева

Павел Пашаев подписал контракт с «Александрией». Детали соглашения пока что остаются неизвестны. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.
2 июля Пашаев расторг контракт с камянской «Сталью». В составе команды Владимира Шарана 29-летнему азербайджанцу предстоит конкурировать за место в основе с Сергеем Чеботаевым.
В минувшем сезоне фулбек сыграл 29 матчей в УПЛ, отличившись 1 результативной передачей.
Ранее в своей карьере Пашаев также играл за «Карпаты», «Кривбасс», «Металлург» Запорожье, «Габалу» и «Днепр», воспитанником которого и является.
В составе сборной Азербайджана на его счету 3 выхода на поле.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.