Александрия подписала Павла Пашаева

Павел Пашаев подписал контракт с «Александрией». Детали соглашения пока что остаются неизвестны. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

2 июля Пашаев расторг контракт с камянской «Сталью». В составе команды Владимира Шарана 29-летнему азербайджанцу предстоит конкурировать за место в основе с Сергеем Чеботаевым.

В минувшем сезоне фулбек сыграл 29 матчей в УПЛ, отличившись 1 результативной передачей.

Ранее в своей карьере Пашаев также играл за «Карпаты», «Кривбасс», «Металлург» Запорожье, «Габалу» и «Днепр», воспитанником которого и является.

В составе сборной Азербайджана на его счету 3 выхода на поле.