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Александрия подписала Павла Пашаева

29-летний экс-игрок «Стали» продолжит карьеру под руководством Владимира Шарана

  • 17.07.2017 16:15
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azerisport.com. Павел Пашаев (слева)
© azerisport.com. Павел Пашаев (слева)
Павел Пашаев подписал контракт с «Александрией». Детали соглашения пока что остаются неизвестны. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.
 
2 июля Пашаев расторг контракт с камянской «Сталью». В составе команды Владимира Шарана 29-летнему азербайджанцу предстоит конкурировать за место в основе с Сергеем Чеботаевым.
 
В минувшем сезоне фулбек сыграл 29 матчей в УПЛ, отличившись 1 результативной передачей.
 
Ранее в своей карьере Пашаев также играл за «Карпаты», «Кривбасс», «Металлург» Запорожье, «Габалу» и «Днепр», воспитанником которого и является.
 
В составе сборной Азербайджана на его счету 3 выхода на поле.

Источник — Sportarena

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