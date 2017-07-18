Динамо – Черноморец. Анонс

Начало чемпионата страны нового сезона захватило кусочек текущей недели. Точку в стартовом туре поставят еще две пары участников. Одна из них – «Динамо» – «Черноморец». Футбольные команды-символы Киева и Одессы сойдутся друг с другом во вторник на столичном стадионе им. В. Лобановского. Стартовый свисток львовянина Юрия Грысьо прозвучит в 19.00.

Правда, для «Динамо» с учетом «классико» за Суперкубок Украины, состоявшегося в той же Одессе в прошедшую субботу, это будет уже вторая официальная встреча. Что же касается матчей с «Черноморцем», то волею календаря свидание киевлян с одесситами в нынешнем году в рамках чемпионата будет уже четвертым. Три предыдущих остались за «динамовцами» – дважды по 2:1 и один раз 4:1. Кроме того, для «Динамо» это будет первый матч в чемпионате под руководством нового главного тренера Александра Хацкевича. И которому уже есть что доказывать и болельщикам, и клубному руководству. Ведь сценарий субботнего поединка против принципиального соперника (который параллельно также начнет чемпионат матчем в Полтаве) оставил немало вопросов относительно того, чего столичным болельщикам ждать от любимой команды. Степень их актуальности перед ключевыми июльскими играми (с тем же «Шахтером» уже в ближайшую субботу и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов спустя пару дней), которые в значительной мере определят судьбу сезона, в лишних комментариях не нуждается. Другое дело – сумеет ли «Черноморец» стать в этот вечер для киевлян реальным спарринг-партнером, который укажет участнику еврокубков на проблемы, а главное – путь для их решения.

Тем более что играть командам придется под воздействием санкций, а точнее – при пустых трибунах. Такое наказание получил вице-чемпион страны за неподобающее поведение собственных болельщиков в конце прошлого сезона. И, как показали события упомянутого матча за Суперкубок Украины – не без оснований. Команде вновь грозит наказание за беспорядки, устроенные собственными фанами. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Всего в чемпионате страны команды сыграли 44 матча. Подавляющее преимущество на стороне «Динамо» – 33 победы против 4 у «Черноморца», еще 7 игр завершились вничью. Баланс мячей 96:32 в пользу киевлян.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Сидорчук, Шепелев, Ярмоленко, Цыганков, Гармаш, Беседин

«Черноморец»: Безрук, Люлька, Азацкий, Щетинин, Каплиенко, Ковалец, Третьяков, Мусолитин, Машнин, Татарков, Хобленко

18 июля, вторник