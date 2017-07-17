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Андрей ПЯТОВ: «Во втором тайме мы полностью переиграли Динамо»

Голкипер «Шахтера» поделился своими эмоции от победы в матче за Суперкубок Украины

  • 17.07.2017 16:05
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Фото Алексея Клыкова. Назар Холодницкий и Андрей Пятов
© Фото Алексея Клыкова. Назар Холодницкий и Андрей Пятов
Одним из героев поединка за Суперкубок между «Шахтером» и «Динамо» стал голкипер горняков и сборной Украины Андрей Пятов, который в очередной раз не позволил бело-синим поразить свои ворота. Перед матчем за Суперкубок Украины первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий вручил Андрею Пятову приз лучшему вратарю УПЛ сезона-2016/2017.
 
— Почувствовал ли ты уверенность, когда на 31-й минуте потащил удар Гармаша?
— Я не обращаю на это внимания. Отбил, ну и хорошо. Я часто вспоминаю слова покойного Виктора Васильевича Носова, который говорил мне, что если вратарь падает, значит, теряет позицию (улыбается). Где-то не подсказал партнерам, поэтому Гармаш и оказался на мяче в нашей штрафной. Это моя работа, ведь в поединке может быть один-два момента, поэтому кипер всегда должен быть сконцентрирован. Но опять же, для меня главное — общий рисунок игры, то, как мы друг другу подсказывали, как держали линию…
 
Скажу больше, своими действиями в первом тайме я остался недоволен, потому что делал очень много длинных передач, опять-таки, сказывалось, что это дебютный матч сезона, и «Динамо» неплохо прессинговало. А после перерыва мы, можно сказать, выдохнули, пару раз при выходе из обороны сыграли в пас, и это придало уверенности. Во втором тайме, считаю, мы полностью переиграли киевлян.
 
— Но начал поединок «Шахтер» очень активно. Была задача забить быстрый гол?
— От быстрого гола не откажется никто. Первые 15 минут у нас получался прессинг, была скорость, и забитый мяч стал следствием этого. А потом мы немного успокоились и начали больше играть от обороны. Но при наличии таких быстрых атакующих исполнителей нам даже лучше действовать вторым номером. 
 
— Первый гол стал следствием наигранной комбинации?
— Безусловно. Мы ведь не зря готовимся к играм. Знаем, что в центре обороны «Динамо» на втором этаже хорошо действуют Хачериди и Вида, поэтому я стараюсь выбивать мяч на фланг, там Феррейре намного легче играть головой в противостоянии с Морозюком или Антунешем. Факундо сбрасывает на Марлоса, а у того достаточно мастерства, дабы в дальнейшем качественно продолжить атаку.

Источник — zbirna.com

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