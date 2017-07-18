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Ворскла
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Шахтер Д
18.07.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Шахтер. Анонс

Вторник – день футбольный

  • 18.07.2017 09:36
  • 850 просмотров
  • 1 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com
После позитивного старта сезона «Шахтеру» предстоит визит в Полтаву, где «Ворскла» традиционно не обещает легкой прогулки любому сопернику. Матч во вторник – не лучший вариант привлечь на трибуны большое количество зрителей, впрочем, ажиотаж уже наблюдается, и люди активно покупают желанные билеты на праздник футбола.
 
После матча с «Динамо» «горняки» не рассчитывают на Максима Малышева, который не принимал участия в тренировочном процессе, а также Тайсона и Степаненко, которые не прилетели с командой. Вылет сразу двух опорных полузащитников станет небольшой задачей для Пауло Фонсеки, и если вместо Малышева сыграет Коваленко, то место Тараса Степаненко, скорее всего, займет Дентиньо, Тайсона же может сменить Алан Патрик. Не исключен выход и Богдана Бутко, если португальский наставник решит поберечь Дарио Срну перед ответственным матчем с «Динамо».
 
У «Ворсклы», которая в межсезонье немного укрепилась, главным вопросом станет смена острия атаки, ведь Хлебас вернулся в «Динамо», а Загорулько против «Шахтера» сыграть не сможет. В этой ситуации практически безальтернативным выглядит выход Юрия Коломойца. Не смогут дебютировать за полтавчан и Матвиенко с Кулачем, которые по арендному соглашению не могут играть против «горняков», это откладывает возвращение Павла Ребенка на позицию левого полузащитника. Ожидают в стане «бело-зеленых» и дебюта Гегама Кадымяна, на которого болельщики возлагают особые надежды.
 
Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 42-х матчей в рамках чемпионатов Украины «Шахтер» был сильнее в 31-м, еще 9 раз команды победителя не выявили и 2 раза викторию добывали полтавчане, разница мячей 80:23 за дончанами. В Полтаве сыгран 21 матч, в которых 13 раз побеждали гости, 2 раза хозяева и еще 6 игр заканчивались ничьей, разница мячей 33:13 в пользу «Шахтера».
 
Обслуживать встречу назначен Ярослав Козык из Мукачева, при судействе которого в прошлом чемпионате «Ворскла» играла дважды: в 25-м туре в домашнем матче с «Карпатами» была зафиксирована ничья 0:0, а в 31-м полтавчане были сильнее «Днепра» 1:0. «Шахтер» же выиграл три игры из трех: выездные победы над «Черноморцем» 4:1 и «Днепром» 2:0, а так же домашняя над «Александрией» 1:0.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Кравченко, Чеснаков – Одарюк, Шарпар, Кадымян – Коломоец
 
«Шахтер»: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Коваленко, Дентиньо – Марлос, Патрик, Бернард – Феррейра
 
Травмированные: Тайсон, Малышев (оба – «Шахтер»)
 
Дисквалификация: Степаненко («Шахтер»)
18 июля, вторник
«Ворскла»  «Шахтер»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 19.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
 Прогноз Sport.ua – 0:2

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Ворскла» – «Шахтер»?
  • 16.67% (2)
    1. 1:3
  • 16.67% (2)
    2. 1:2
  • 16.67% (2)
    3. 0:2
  • 8.33% (1)
    4. Другой вариант
  • 8.33% (1)
    5. 3:0
  • 8.33% (1)
    6. 2:1
  • 8.33% (1)
    7. 1:1
  • 8.33% (1)
    8. 0:1
  • 8.33% (1)
    9. 0:0
  • 0% (0)
    10. 3:3
  • 0% (0)
    11. 3:2
  • 0% (0)
    12. 3:1
  • 0% (0)
    13. 2:3
  • 0% (0)
    14. 2:2
  • 0% (0)
    15. 2:0
  • 0% (0)
    16. 1:0
  • 0% (0)
    17. 0:3
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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 18.07.2017 09:48
    0
    з таким складом Шахтаря у Ворскли є шанс на 0-0
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