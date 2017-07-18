Ворскла – Шахтер. Анонс

После позитивного старта сезона «Шахтеру» предстоит визит в Полтаву, где «Ворскла» традиционно не обещает легкой прогулки любому сопернику. Матч во вторник – не лучший вариант привлечь на трибуны большое количество зрителей, впрочем, ажиотаж уже наблюдается, и люди активно покупают желанные билеты на праздник футбола.

После матча с «Динамо» «горняки» не рассчитывают на Максима Малышева, который не принимал участия в тренировочном процессе, а также Тайсона и Степаненко, которые не прилетели с командой. Вылет сразу двух опорных полузащитников станет небольшой задачей для Пауло Фонсеки, и если вместо Малышева сыграет Коваленко, то место Тараса Степаненко, скорее всего, займет Дентиньо, Тайсона же может сменить Алан Патрик. Не исключен выход и Богдана Бутко, если португальский наставник решит поберечь Дарио Срну перед ответственным матчем с «Динамо».

У «Ворсклы», которая в межсезонье немного укрепилась, главным вопросом станет смена острия атаки, ведь Хлебас вернулся в «Динамо», а Загорулько против «Шахтера» сыграть не сможет. В этой ситуации практически безальтернативным выглядит выход Юрия Коломойца. Не смогут дебютировать за полтавчан и Матвиенко с Кулачем, которые по арендному соглашению не могут играть против «горняков», это откладывает возвращение Павла Ребенка на позицию левого полузащитника. Ожидают в стане «бело-зеленых» и дебюта Гегама Кадымяна, на которого болельщики возлагают особые надежды.

Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 42-х матчей в рамках чемпионатов Украины «Шахтер» был сильнее в 31-м, еще 9 раз команды победителя не выявили и 2 раза викторию добывали полтавчане, разница мячей 80:23 за дончанами. В Полтаве сыгран 21 матч, в которых 13 раз побеждали гости, 2 раза хозяева и еще 6 игр заканчивались ничьей, разница мячей 33:13 в пользу «Шахтера».

Обслуживать встречу назначен Ярослав Козык из Мукачева, при судействе которого в прошлом чемпионате «Ворскла» играла дважды: в 25-м туре в домашнем матче с «Карпатами» была зафиксирована ничья 0:0, а в 31-м полтавчане были сильнее «Днепра» 1:0. «Шахтер» же выиграл три игры из трех: выездные победы над «Черноморцем» 4:1 и «Днепром» 2:0, а так же домашняя над «Александрией» 1:0.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Ребенок – Кравченко, Чеснаков – Одарюк, Шарпар, Кадымян – Коломоец

«Шахтер»: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Коваленко, Дентиньо – Марлос, Патрик, Бернард – Феррейра

Травмированные: Тайсон, Малышев (оба – «Шахтер»)

Дисквалификация: Степаненко («Шахтер»)

18 июля, вторник