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Макаренко поддерживает форму с Колосом

Бывший защитник киевского «Динамо» тренируется с клубом из Первой лиги

  • 17.07.2017 15:09
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Getty Images. Евгений Макаренко
© Getty Images. Евгений Макаренко
Экс-игрок киевского «Динамо» Евгений Макаренко, покинувший столичный клуб в январе этого года, сейчас поддерживает форму с «Колосом» из Ковалевки. 
 
Ранее Евгений длительное время работал с ФК «Мариуполь», но до подписания контракта дело так и не дошло.
 
Также с «Колосом» тренируется и другой экс-динамовец – Денис Олейник, недавно покинувший немецкий «Дармштадт».

Источник — Динамомания

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