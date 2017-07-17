Макаренко поддерживает форму с Колосом

Экс-игрок киевского «Динамо» Евгений Макаренко, покинувший столичный клуб в январе этого года, сейчас поддерживает форму с «Колосом» из Ковалевки.
Ранее Евгений длительное время работал с ФК «Мариуполь», но до подписания контракта дело так и не дошло.
Также с «Колосом» тренируется и другой экс-динамовец – Денис Олейник, недавно покинувший немецкий «Дармштадт».
Источник — Динамомания
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