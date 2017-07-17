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Ювентус хучет купить у Ромы Маноласа

Боссы клубов провели переговоры

  • 17.07.2017 15:01
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Getty Images. Костас Манолас
© Getty Images. Костас Манолас
Генеральный менеджер туринского «Ювентуса» Беппе Маротта встретился с представителем «Ромы». Предметом разговора стал возможный трансфер защитника Костаса Маноласа.
 
26-летний греческий защитник играет в «Роме» с 2014-го и по контракту у него еще 2 года выступлений за столичную команду. Этим летом он отказался переходить в российский «Зенит». Тем не менее, сообщается, что «Рома» назвала свою цену – 40 млн евро. Теперь слово за «бьянко-нери».

Источник — Football-italia

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