Ювентус хучет купить у Ромы Маноласа

Генеральный менеджер туринского «Ювентуса» Беппе Маротта встретился с представителем «Ромы». Предметом разговора стал возможный трансфер защитника Костаса Маноласа.
26-летний греческий защитник играет в «Роме» с 2014-го и по контракту у него еще 2 года выступлений за столичную команду. Этим летом он отказался переходить в российский «Зенит». Тем не менее, сообщается, что «Рома» назвала свою цену – 40 млн евро. Теперь слово за «бьянко-нери».
Источник — Football-italia
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