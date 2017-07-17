Ман Сити вместе с Зинченко отправился в предсезонное турне по США

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в список футболистов, принявших участие в предсезонном турне по США, где клуб проведет три игры – с «Манчестер Юнайтед» в Хьюстоне, с мадридским «Реалом» в Лос-Анджелесе и с «Тоттенхэмом» в Нэшвилле.

Ранее Зинченко заявлял, что хотел бы остаться в Манчестер Сити, но все будет зависеть от наставника Хосепа Гвардиолы. В прошлом году Зинченко также ездил на сборы вместе с «Ман Сити», но позднее был отдан в аренду в голландский ПСВ.

В прошедшем сезоне за ПСВ чемпионата Голландии украинец сыграл 12 матчей и отдал 3 голевые передачи.