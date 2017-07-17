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Альваро Мората близок к переходу в Милан

В Италии испанец будет получать 10 млн евро за сезон

  • 17.07.2017 14:40
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Getty Images. Альваро Мората
© Getty Images. Альваро Мората
Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии. «Милан» предлагает сливочным 70 млн евро, а самому футболисту – 10 млн евро в год.
 
Ранее сообщалось, что боссы «королевского клуба» не отпустят форварда сборной Испании менее чем за 90 млн евро. Тем не менее, учитывая принципиальную готовность руководства отпустить игрока, а также близкие отношения клубов, вполне вероятно, что стороны сойдутся и на 70 млн. Пока же Мората проходит предсезонную подготовку со своим нынешним клубом.

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