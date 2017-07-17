Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев о возвращении команды в РФПЛ, продлении контракта с клубом, трансферной политике, межсезонье и сборах, дерби со «Спартаком» и многом другом рассказал в интервью клубному ТВ.
Что касается усиления команды, то специалист ответил с юмором: «Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже вроде бы собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего. Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона», - сказал Калитвинцев.
Источник — Sport.ua
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