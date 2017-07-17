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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Разговаривали с Месси — не пошел в Динамо»

Тренер московского «Динамо» - о старте команды в сезоне

  • 17.07.2017 14:23
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ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев
© ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев о возвращении команды в РФПЛ, продлении контракта с клубом, трансферной политике, межсезонье и сборах, дерби со «Спартаком» и многом другом рассказал в интервью клубному ТВ.

Что касается усиления команды, то специалист ответил с юмором: «Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже вроде бы собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего. Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона», - сказал Калитвинцев.
 

 

Источник — Sport.ua

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