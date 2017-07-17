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Факундо ФЕРРЕЙРА: «Новый сезон начался лучше не придумаешь»

26-летний нападающий «Шахтера» поделился своими эмоции от победы в матче за Суперкубок Украины

  • 17.07.2017 14:13
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ФК Шахтер. Факундо Феррейра
© ФК Шахтер. Факундо Феррейра
Лучший игрок матча за Суперкубок Украины - форвард «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями от противостояния с киевским «Динамо» и рассказал о подготовке к матчу с полтавской «Ворсклой».
 
– Новый сезон начался лучше не придумаешь. «Шахтер» завоевал Суперкубок Украины, я забил два мяча в классико. Счастлив, что помог команде получить первый трофей в сезоне. Для меня это очень важно. Но нужно уже забывать об этой победе. Начинается чемпионат, нас ждут сложные поединки.
 
– Голы, которые ты забил «Динамо» в Суперкубке, – результат наигранных комбинаций?
– Да, мы отрабатывали эти моменты накануне встречи с киевлянами. Хорошо, что все запланированное удалось воплотить на поле. В действиях «Шахтера» ничего не происходит случайно, все футболисты знают, как нужно вести себя в определенных эпизодах. И, конечно, мы тщательно готовимся к каждому сопернику.
 
– Тогда что можешь сказать о «Ворскле»? Полтавчане изменились за время межсезонной подготовки?
– «Ворскла» всегда была крепким и неудобным противником. Сегодня на теоретическом занятии разбирали их игру. Нам необходимо быть сконцентрированными с первой до последней минуты. Очень важно начать чемпионат с победы. Думаю, что «Шахтер» практически в идеальных кондициях. Сейчас уже работаем над оттачиванием определенных деталей. С каждым матчем должны прибавлять.

Источник — ФК Шахтер

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