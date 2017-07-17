Факундо ФЕРРЕЙРА: «Новый сезон начался лучше не придумаешь»

Лучший игрок матча за Суперкубок Украины - форвард «Шахтера» Факундо Феррейра поделился впечатлениями от противостояния с киевским «Динамо» и рассказал о подготовке к матчу с полтавской «Ворсклой».

– Новый сезон начался лучше не придумаешь. «Шахтер» завоевал Суперкубок Украины, я забил два мяча в классико. Счастлив, что помог команде получить первый трофей в сезоне. Для меня это очень важно. Но нужно уже забывать об этой победе. Начинается чемпионат, нас ждут сложные поединки.

– Голы, которые ты забил «Динамо» в Суперкубке, – результат наигранных комбинаций?

– Да, мы отрабатывали эти моменты накануне встречи с киевлянами. Хорошо, что все запланированное удалось воплотить на поле. В действиях «Шахтера» ничего не происходит случайно, все футболисты знают, как нужно вести себя в определенных эпизодах. И, конечно, мы тщательно готовимся к каждому сопернику.

– Тогда что можешь сказать о «Ворскле»? Полтавчане изменились за время межсезонной подготовки?

– «Ворскла» всегда была крепким и неудобным противником. Сегодня на теоретическом занятии разбирали их игру. Нам необходимо быть сконцентрированными с первой до последней минуты. Очень важно начать чемпионат с победы. Думаю, что «Шахтер» практически в идеальных кондициях. Сейчас уже работаем над оттачиванием определенных деталей. С каждым матчем должны прибавлять.