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Черноморец будет транслироваться на телеканале 2+2

Одесский клуб определился с телевизионным транслятором матчей чемпионата Украины

  • 17.07.2017 13:07
  • 364 просмотров
  • 1 комментария
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Черноморец будет транслироваться на телеканале 2+2
Матчи «Черноморца» в чемпионате Украины будет транслировать телеканал 2+2.
 
Сейчас контракт на конечной стадии обсуждения и может быть скоро подписан. Если все нюансы сотрудничества будут решены на этой неделе, матч 2-го тура УПЛ «Черноморец» – «Сталь», который пройдет в субботу 22 июля в 19:30, будет показан на телеканале 2+2 или УНИАН.
 
Таким образом, телеканал 2+2 в сезоне-2017/18 стал транслятором 4-х клубов украинской Премьер-лиги. Ранее о сотрудничестве договорились «Динамо», «Заря» и «Карпаты».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Tyigena
    Tyigena, 17.07.2017 13:26
    0
    Черноморец будет транслироваться на телеканале 2+2
    -не, Черноморец должен на аналах "типа футбол-1,2" показываться?

    лучше не мараться!
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