Черноморец будет транслироваться на телеканале 2+2

Матчи «Черноморца» в чемпионате Украины будет транслировать телеканал 2+2.

Сейчас контракт на конечной стадии обсуждения и может быть скоро подписан. Если все нюансы сотрудничества будут решены на этой неделе, матч 2-го тура УПЛ «Черноморец» – «Сталь», который пройдет в субботу 22 июля в 19:30, будет показан на телеканале 2+2 или УНИАН.

Таким образом, телеканал 2+2 в сезоне-2017/18 стал транслятором 4-х клубов украинской Премьер-лиги. Ранее о сотрудничестве договорились «Динамо», «Заря» и «Карпаты».