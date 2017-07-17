Черноморец будет транслироваться на телеканале 2+2

Матчи «Черноморца» в чемпионате Украины будет транслировать телеканал 2+2.
Сейчас контракт на конечной стадии обсуждения и может быть скоро подписан. Если все нюансы сотрудничества будут решены на этой неделе, матч 2-го тура УПЛ «Черноморец» – «Сталь», который пройдет в субботу 22 июля в 19:30, будет показан на телеканале 2+2 или УНИАН.
Таким образом, телеканал 2+2 в сезоне-2017/18 стал транслятором 4-х клубов украинской Премьер-лиги. Ранее о сотрудничестве договорились «Динамо», «Заря» и «Карпаты».
Источник — Футбол 24
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-не, Черноморец должен на аналах "типа футбол-1,2" показываться?
лучше не мараться!
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