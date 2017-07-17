Английский «Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2017/18. Дизайн ее выполнен в оранжевых цветах, поэтому тут же появились сравнения с формой сборной Нидерландов.
Here it is - our 2017-18 @NBFootball third kit! 👌https://t.co/lcgZri2EPQ#PureLFC pic.twitter.com/5AZUlQRjlv— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2017
Источник — Sport.ua
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