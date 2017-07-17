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Ливерпуль представил третий комплект формы - оранжевый

Мерсисайдцы в некоторых матчах будут похожи на сборную Нидерландов

  • 17.07.2017 12:54
  • 366 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/LFC
© twitter.com/LFC

Английский «Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2017/18. Дизайн ее выполнен в оранжевых цветах, поэтому тут же появились сравнения с формой сборной Нидерландов.
 




Источник — Sport.ua

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