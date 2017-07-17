За статью спасибо - интересный разбор!

Разве что Надаль. Уж очень больно было смотреть на мучение Джокера и Маррея с самого начала сезон...

Спасибо автору за статью по большому счету все по делу, не согласен только с лучшим матчем Надал...

Ваше право, не буду настаивать, тут все индивидуально. Но отмечу, что одну конкретную игру с конк...