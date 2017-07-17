Динамо сыграет с Янг Бойз 26 июля и 2 августа

ФК «Динамо» (Киев) и швейцарский «Янг Бойз» достигли предварительной договоренности о дате матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Первый поединок, который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», состоится 26 июля, а ответный матч будет сыгран в Берне на «Стад де Сюизз» 2 августа.
Время начала обоих матчей будет утверждено завтра после согласования с УЕФА.
Источник — ФК Динамо Киев
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