Роман ДЕБЕЛКО: «В Карпатах профессионально относятся к своей работе»

Новобранец «Карпат» Роман Дебелко прокомментировал церемонию представления новичков, которая прошла на стадионе «Украина».

«Все было сделано с позитивом, как в топ-клубах. Это нравится и хочется отплатить хорошей игрой команде, доказать, что мы лучшие.

Тренировочный процесс организован хорошо, тренеры очень опытны и знают, чего от нас требуют, объясняют задачи доходчиво. Все в клубе очень профессионально относятся к своей работе», – сказал Дебелко.