Роман ДЕБЕЛКО: «В Карпатах профессионально относятся к своей работе»

Новобранец «Карпат» Роман Дебелко прокомментировал церемонию представления новичков, которая прошла на стадионе «Украина».
«Все было сделано с позитивом, как в топ-клубах. Это нравится и хочется отплатить хорошей игрой команде, доказать, что мы лучшие.
Тренировочный процесс организован хорошо, тренеры очень опытны и знают, чего от нас требуют, объясняют задачи доходчиво. Все в клубе очень профессионально относятся к своей работе», – сказал Дебелко.
Источник — ТК Футбол
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