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Роман ДЕБЕЛКО: «В Карпатах профессионально относятся к своей работе»

Новичок «Карпат» не жалеет о переходе во львовский клуб

  • 17.07.2017 11:45
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ФК Карпаты. Роман Дебелко
© ФК Карпаты. Роман Дебелко

Новобранец «Карпат» Роман Дебелко прокомментировал церемонию представления новичков, которая прошла на стадионе «Украина».

«Все было сделано с позитивом, как в топ-клубах. Это нравится и хочется отплатить хорошей игрой команде, доказать, что мы лучшие.

Тренировочный процесс организован хорошо, тренеры очень опытны и знают, чего от нас требуют, объясняют задачи доходчиво. Все в клубе очень профессионально относятся к своей работе», – сказал Дебелко. 

Источник — ТК Футбол

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