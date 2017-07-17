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Виктор ВАЦКО: «При Хацкевиче футбол Динамо стал проще»

Известный комментатор о том, как изменилась игра «Динамо» с приходом Александра Хацкевича

  • 17.07.2017 11:26
  • 956 просмотров
  • 2 комментария
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Shakhtar.com. Александр Хацкевич
© Shakhtar.com. Александр Хацкевич

По словам Вацко, критиковать нового главного тренер киевлян за проигрыш Суперкубка Украины не стоит.

«При Хацкевиче футбол «Динамо» стал проще. Нет того большого количества передач. Игроки пытаются быстро выходить вперед. Нет передач назад.

Такое острое «Динамо» против «Шахтера» в атаке сложно вспомнить. Был прессинг, быстрый возврат мяча. Моменты есть, острота есть, Пятов не был без работы. Это первый матч для Хацкевича, нового тренера с новыми игроками... Я бы не критиковал.

С другой стороны, сколько футболистов «Динамо» кроме Ярмоленко готовы обыгрывать один в один? Во втором тайме киевляне подсели. Нечего было предложить сопернику в атаке и динамике», - сказал Вацко. 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    diogendog
      diogendog, 17.07.2017 11:31
    -2
    Такое острое «Динамо» против «Шахтера» в атаке сложно вспомнить.
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    Фирменный приём комментатора выдавать желаемое за действительность.
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    acfred
    online
    acfred, 17.07.2017 11:45
    0
    нет передач назад? я что другой матч смотрел? а обрезка когда Рудько выбегал - это передача в зад а не назад? Шахтер пресовал и предачи шли назад?
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