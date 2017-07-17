Виктор ВАЦКО: «При Хацкевиче футбол Динамо стал проще»

По словам Вацко, критиковать нового главного тренер киевлян за проигрыш Суперкубка Украины не стоит.

«При Хацкевиче футбол «Динамо» стал проще. Нет того большого количества передач. Игроки пытаются быстро выходить вперед. Нет передач назад.

Такое острое «Динамо» против «Шахтера» в атаке сложно вспомнить. Был прессинг, быстрый возврат мяча. Моменты есть, острота есть, Пятов не был без работы. Это первый матч для Хацкевича, нового тренера с новыми игроками... Я бы не критиковал.

С другой стороны, сколько футболистов «Динамо» кроме Ярмоленко готовы обыгрывать один в один? Во втором тайме киевляне подсели. Нечего было предложить сопернику в атаке и динамике», - сказал Вацко.