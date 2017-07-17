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Александр СЕВИДОВ: «Борячук получил повреждение в Шахтере»

Наставник «Мариуполя» - о кадровом резерве команды

  • 17.07.2017 11:10
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fcmetalist.ua. Александр Севидов
© fcmetalist.ua. Александр Севидов

Главный тренер дебютанта УПЛ рассказал о кадровой ситуации в команде.

«У нас на матч с «Вересом» даже заявка не была заполнена, поэтому мы надеемся на тех, кто к нам присоединился и кого мы сможем заявить.

Есть у нас Олег Мищенко, и другие игроки, которые могут добавить нам мощности как в атаке, так и в обороне.

Не стоит забывать про травмированного Борячука, который, по большому счету, еще не приступил к работе с командой. Он получил повреждение еще в «Шахтере», и сейчас он в Киеве, лечится», – сказал Севидов. 

Источник — ТК Футбол

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