Александр СЕВИДОВ: «Борячук получил повреждение в Шахтере»

Главный тренер дебютанта УПЛ рассказал о кадровой ситуации в команде.

«У нас на матч с «Вересом» даже заявка не была заполнена, поэтому мы надеемся на тех, кто к нам присоединился и кого мы сможем заявить.

Есть у нас Олег Мищенко, и другие игроки, которые могут добавить нам мощности как в атаке, так и в обороне.

Не стоит забывать про травмированного Борячука, который, по большому счету, еще не приступил к работе с командой. Он получил повреждение еще в «Шахтере», и сейчас он в Киеве, лечится», – сказал Севидов.