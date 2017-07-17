Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко в одном из моментов первого тайма за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» (0:2), попытался успокоить фанатов «бело-синих», бросающих на поле петарды. В ответ футболист получил оскорбления и, досадно махнув рукой, вернулся в игру.

Напомним, матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.