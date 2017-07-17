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ВИДЕО ДНЯ. Как Ярмоленко фанатов Динамо успокаивал

Ультрас киевского клуба не стали слушать футболиста

  • 17.07.2017 10:59
  • 1943 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко в одном из моментов первого тайма за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» (0:2), попытался успокоить фанатов «бело-синих», бросающих на поле петарды. В ответ футболист получил оскорбления и, досадно махнув рукой, вернулся в игру.

Напомним, матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    diogendog
      diogendog, 17.07.2017 11:26
    +8
    Неполная распечатка диалога:

    Что вы делаете на}{уй? Что вы делаете? Тебе, бл@дь, стало легче?
    - Да, бл@дь!
    - Ну и пошёл на }{уй!
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    miroslavos
      miroslavos, 17.07.2017 11:54
    +3
    Уже давно пора вводить билеты по паспортам. И запрещать балаклавы в общественных местах. Когда уже власть начнет наводить порядок не только у себя во дворах(
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