Василий САЧКО: «Хотел бы усилить еще пару позиций»

---Возможно и будет построен в будущем стадион.Придет время и он появится.А что здесь плохого в т...

Ти своїм "патріотам" з Києва та Львова скажи хай збудують стадіон за свої гроші ,а то...

Критики от Леона в сторону Хацкевича будет поменьше чем Реброву доставалось. Витя не раз признава...

Я тут согласен с леоном. Момент был показательный когда беседин не поверил в то что чистый мяч бы...