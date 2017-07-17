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Василий САЧКО: «Хотел бы усилить еще пару позиций»

Наставник «Ворсклы» – о комплектации команды

  • 17.07.2017 10:29
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ФК Ворскла Полтава. Василий Сачко
© ФК Ворскла Полтава. Василий Сачко

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко поделился впечатлением от подготовки команды к новому сезону.

«Я не могу сказать, что на сегодняшний день у нас идеальные условия, но они действительно хорошие. Наша задача — выигрывать в каждой игре. На первом этапе мы, безусловно, хотим попасть в верхнюю шестерку, дальше мы будем отталкиваться от своих возможностей.

Я хотел бы усилить еще пару позиций, если руководство даст добро — эта задача будет выполняться. На сегодня, я доволен той работой, которую мы провели по комплектации команды, я верю в этих новичков. Уже через некоторое время нас протестирует такой шикарный классный клуб как «Шахтер», - сказал Сачко.

Источник — ТК Футбол

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