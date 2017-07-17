ЛЕОНЕНКО: Почему Феррейра забил, а Мбокани нет? У Шахтера нет Антунеша

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян «Шахтеру» (0:2) в Суперкубке Украины.
«Проблема «Динамо» в том, что они сейчас отвыкают от того, что пытались вбить в голову Ребров с Раулем. Штаб Хацкевича заставляет не держать мяч. Не возить его. Пока я не вижу проблем у киевлян по этой игре.
Если подумать, а что создал «Шахтер»? Ничего. С 8-й минуте по счету никто не играет, а горняки вдруг начали. Для любой другой команды сушить игру и держать мяч в такой ситуации будет супер. Для «Шахтера» - нет.
Почему Феррейра забил два мяча, а Мбокани ни одного? У «Шахтера» нет Антунеша», - сказал Леоненко.
Источник — ТК Футбол
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У команды все будет хорошо. Антунеша надо менять либо на нового либо на молодого нашего парня.
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