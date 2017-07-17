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ЛЕОНЕНКО: Почему Феррейра забил, а Мбокани нет? У Шахтера нет Антунеша

Футбольный эксперт разобрал недостатки в игре киевского «Динамо»

  • 17.07.2017 10:11
  • 973 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян «Шахтеру» (0:2) в Суперкубке Украины.

«Проблема «Динамо» в том, что они сейчас отвыкают от того, что пытались вбить в голову Ребров с Раулем. Штаб Хацкевича заставляет не держать мяч. Не возить его. Пока я не вижу проблем у киевлян по этой игре.

Если подумать, а что создал «Шахтер»? Ничего. С 8-й минуте по счету никто не играет, а горняки вдруг начали. Для любой другой команды сушить игру и держать мяч в такой ситуации будет супер. Для «Шахтера» - нет.

Почему Феррейра забил два мяча, а Мбокани ни одного? У «Шахтера» нет Антунеша», - сказал Леоненко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 17.07.2017 10:24
    +1
    Я тут согласен с леоном. Момент был показательный когда беседин не поверил в то что чистый мяч был а не в не игры все сделано было в одно касание.
    У команды все будет хорошо. Антунеша надо менять либо на нового либо на молодого нашего парня.
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    babovoz
    online
      babovoz, 17.07.2017 10:33
    +1
    Критики от Леона в сторону Хацкевича будет поменьше чем Реброву доставалось. Витя не раз признавал, что Хацкевич его друг
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