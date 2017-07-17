Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виторино АНТУНЕШ: «Шахтер играл лучше, чем мы»

Полузащитник «Динамо» – о поражении в Суперкубке Украины

  • 17.07.2017 10:02
  • 370 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Виторину Антунеш
© ФК Динамо Киев. Виторину Антунеш

Португальский защитник киевского «Динамо» Виторино Антунеш прокомментировал исход матча за Суперкубок Украины, в котором киевляне уступили «Шахтеру» со счетом 0:2.

- Виторину, какие причины поражения в Суперкубке?
- «Шахтер» играл лучше, чем мы. Мы в эти 90 минут не использовали данные нам шансы, в первой же половине матча нам забили гол, что сделало игру для нас ещё сложнее.

- Феррейра забил голы «Динамо» на первых минутах каждого тайма…
- Да, два гола. Это просто футбол. Мы проиграли этот матч, но мы можем одержать победу в следующем.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Jeck
      Jeck, 17.07.2017 10:20
    +1
    Два одинакові м'ячі, два раза випередивши Антунеша.
    Страшно подумати як його будуть возити в єврокубках.
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 17.07.2017 10:23
    0
    Виторино АНТУНЕШ: «Шахтер играл лучше, чем мы»
    ні правильніше буде «Шахтер играл лучше, чем мы с Морозюком».
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.