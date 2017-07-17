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ФОТО ДНЯ: Коноплянка прибыл в Китай вместе с Шальке

Украинский хавбек примет участие в предсезонном терне немецкого клуба

  • 17.07.2017 09:49
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ФК Шальке
© ФК Шальке

Украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка примет участие в предсезонном турне немецкой команды.

Вчера 27-летний футболист в составе делегации клуба из Гельзенкирхена прибыл в Китай, где его команда проведет два матча против «Бешикташа» и «Интера».

Напомним, Коноплянка отличился тремя голами и двумя результативными передачами в предыдущих двух товарищеских матчах «Шальке».

Источник — Twitter

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