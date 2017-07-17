ФОТО ДНЯ: Коноплянка прибыл в Китай вместе с Шальке

Украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка примет участие в предсезонном турне немецкой команды.
Вчера 27-летний футболист в составе делегации клуба из Гельзенкирхена прибыл в Китай, где его команда проведет два матча против «Бешикташа» и «Интера».
Напомним, Коноплянка отличился тремя голами и двумя результативными передачами в предыдущих двух товарищеских матчах «Шальке».
We are testing a Chinese train...🚂👦🏻👦🏿👦 pic.twitter.com/wJFbFRTOiX— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 16 липня 2017 р.
Источник — Twitter
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