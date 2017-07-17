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РОТАНЬ: «Мог перейти в Зарю на правах аренды, но выбрал Славию»

Украинский полузащитник – о переезде в чемпионат Чехии

  • 17.07.2017 09:40
  • 732 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Славия. Руслан Ротань (по центру)
© ФК Славия. Руслан Ротань (по центру)

Украинский хавбек Руслан Ротань рассказал о своем переходе в пражскую «Славию».

— Как возник вариант со «Славией»?
— Мне его предложил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло. Позвонил, сказал, что есть такой интерес. Спросил, имеется ли у меня желание поиграть в еврокубках. Я ответил положительно, ведь для любого футболиста самое главное — спортивная мотивация, а «Славия» уже вскоре стартует в Лиге чемпионов. 

— Ты мог оказаться в луганской «Заре»?
— Да, я мог перейти туда на правах аренды, но выбрал «Славию».

— «Днепр» получит за тебя какую-то компенсацию?
— Всех деталей не знаю, но думаю, что нет. Меня отпустили бесплатно.

— Мечтал в молодости поиграть за границей?
— Все мы об этом мечтали. Конечно, я не думал, что окажусь там в 35 лет, но такова футбольная жизнь. Мне казалось, что я уже никуда не поеду, но кто ж знал, что Днепр попадет в такую ситуацию…

— Готов рассказать всю правду о том, как убивали легендарный клуб?
— Пока нет. Да и какой смысл? Все и так все понимают.

— Команда не умерла — и то хорошо, правильно?
— Поменять вывеску — это не проблема, а вот сохранить победные традиции… Жаль людей, которые ковали для клуба славу.

 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    A-68
    online
      A-68, 17.07.2017 10:35
    0
    Р.Ротаню футбольного успіху в Славії.!!!
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