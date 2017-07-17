РОТАНЬ: «Мог перейти в Зарю на правах аренды, но выбрал Славию»

Украинский хавбек Руслан Ротань рассказал о своем переходе в пражскую «Славию».

— Как возник вариант со «Славией»?

— Мне его предложил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло. Позвонил, сказал, что есть такой интерес. Спросил, имеется ли у меня желание поиграть в еврокубках. Я ответил положительно, ведь для любого футболиста самое главное — спортивная мотивация, а «Славия» уже вскоре стартует в Лиге чемпионов.

— Ты мог оказаться в луганской «Заре»?

— Да, я мог перейти туда на правах аренды, но выбрал «Славию».

— «Днепр» получит за тебя какую-то компенсацию?

— Всех деталей не знаю, но думаю, что нет. Меня отпустили бесплатно.

— Мечтал в молодости поиграть за границей?

— Все мы об этом мечтали. Конечно, я не думал, что окажусь там в 35 лет, но такова футбольная жизнь. Мне казалось, что я уже никуда не поеду, но кто ж знал, что Днепр попадет в такую ситуацию…

— Готов рассказать всю правду о том, как убивали легендарный клуб?

— Пока нет. Да и какой смысл? Все и так все понимают.

— Команда не умерла — и то хорошо, правильно?

— Поменять вывеску — это не проблема, а вот сохранить победные традиции… Жаль людей, которые ковали для клуба славу.