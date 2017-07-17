Восемь человек погибли в давке на стадионе в Сенегале

Восемь человек погибли в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой болельщиков после финального свистка решающего матча за Кубок страны.
Футболисты «Стад де Мбура» в дополнительное время все-таки смогли поразить ворота «Юнион Спортив Уакама» и выиграть в итоге со счетом 2:1.
Вскоре после финального свистка на трибунах начались столкновения между агрессивными болельщиками команд и силами полиции. В результате возникла давка, из-за которой произошло обрушение стены спортивного сооружения.
На данный момент сообщается о гибели восьми человек. Кроме того, есть информация, что много людей, пришедших на футбольный матч, получили ранения различной степени тяжести. Часть из них госпитализирована.
Для африканского континента, к сожалению, подобные случаи не редкость. В феврале перед матчем в Анголе жертвами давки стали 17 человек (среди них были дети), при этом встречу не отменили.
Источник — Newsru.com
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