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Восемь человек погибли в давке на стадионе в Сенегале

На футбольной арене в Дакаре обрушилась стена

  • 17.07.2017 09:17
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aps.sn
© aps.sn

Восемь человек погибли в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой болельщиков после финального свистка решающего матча за Кубок страны.

Футболисты «Стад де Мбура» в дополнительное время все-таки смогли поразить ворота «Юнион Спортив Уакама» и выиграть в итоге со счетом 2:1.

Вскоре после финального свистка на трибунах начались столкновения между агрессивными болельщиками команд и силами полиции. В результате возникла давка, из-за которой произошло обрушение стены спортивного сооружения.

На данный момент сообщается о гибели восьми человек. Кроме того, есть информация, что много людей, пришедших на футбольный матч, получили ранения различной степени тяжести. Часть из них госпитализирована.

Для африканского континента, к сожалению, подобные случаи не редкость. В феврале перед матчем в Анголе жертвами давки стали 17 человек (среди них были дети), при этом встречу не отменили.
 

Источник — Newsru.com

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