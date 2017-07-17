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Дарио ДРУДИ: «Цель на будущее для Карпат — взять бронзу»

Спортивный директор «Карпат» – о планах на сезон

  • 17.07.2017 09:09
  • 774 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Карпаты. Дарио Друди
© ФК Карпаты. Дарио Друди

Спортивный директор «Карпат» Дарио Друди рассказали об амбициях и планах на стартовавший сезон.

- Ответственность за результат не лежит на ком-то одном, она лежит на всех. На мне, потому что я пригласил Серхио Наварро, на самом тренере и на игроках. Но, если что-то пойдет не так, отвечать в первую очередь буду я. Смену вектора развития «Карпат» мы согласовали с теми людьми, которые нас наняли на эту работу. Мы приглашаем иностранцев не потому, что они сильнее футболистов, которые здесь есть. Очень полезно иметь в команде представителей разных национальностей. Мы хотим, чтобы они помогали друг другу.

Мы будем играть первым номером, больше контролировать мяч. Будем как можно больше атаковать, не только в домашних матчах, а и на всех стадионах Украины. На собрании с игроками я не ставил цель — сразу же взять бронзу. Сперва нужно закрепиться в зоне с 4 по 6 место, а уже в следующих сезонах думать о пьедестале.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Voller91
      Voller91, 17.07.2017 09:17
    +1
    Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.07.2017 09:24
    -1
    Voller91, 17.07.2017 09:17
    Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм
    А чого це маразм? Назви в Україні команду (команди), окрім ДК і ШД які мають кращі можливості ніж в Карпатах. Їх нема. Це і база і зарплата і ще маса різних дрібниць. В Карпат зараз є дві проблеми: 1. не повністю закриті старі борги. 2. купа псевдоболівальників - вівцекричалок.
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    alessandro13
    alessandro13, 17.07.2017 09:33
    0
    Да уж, возьмёте вы бронзу! Особенно, если дома будете играть вничью с разными Зирками!
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    Илья Лычагин
      Илья Лычагин, 17.07.2017 09:49
    0
    dudigo78, 17.07.2017 09:24
    Voller91, 17.07.2017 09:17
    Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм

    А чого це маразм? Назви в Україні команду (команди), окрім ДК і ШД які мають кращі можливості ніж в Карпатах. Їх нема. Це і база і зарплата і ще маса різних дрібниць. В Карпат зараз є дві проблеми: 1. не повністю закриті старі борги. 2. купа псевдоболівальників - вівцекричалок.
    у Карпат одна большая проблема-президент полудурок!!!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 17.07.2017 10:19
    +1
    dudigo78, 17.07.2017 09:24
    Voller91, 17.07.2017 09:17
    Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм

    А чого це маразм? Назви в Україні команду (команди), окрім ДК і ШД які мають кращі можливості ніж в Карпатах. Їх нема. Це і база і зарплата і ще маса різних дрібниць. В Карпат зараз є дві проблеми: 1. не повністю закриті старі борги. 2. купа псевдоболівальників - вівцекричалок.
    вівцекричалкам (кузьмічам) необхідно жорстко закрито рот, бо якщо футболісти стараються, то їх необхідно навпаки підтримати, інша річ, якщо філонять......
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    Drew
      Drew, 17.07.2017 10:25
    -1
    фантазёр, ты меня называла...
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