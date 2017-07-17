Дарио ДРУДИ: «Цель на будущее для Карпат — взять бронзу»

Спортивный директор «Карпат» Дарио Друди рассказали об амбициях и планах на стартовавший сезон.
- Ответственность за результат не лежит на ком-то одном, она лежит на всех. На мне, потому что я пригласил Серхио Наварро, на самом тренере и на игроках. Но, если что-то пойдет не так, отвечать в первую очередь буду я. Смену вектора развития «Карпат» мы согласовали с теми людьми, которые нас наняли на эту работу. Мы приглашаем иностранцев не потому, что они сильнее футболистов, которые здесь есть. Очень полезно иметь в команде представителей разных национальностей. Мы хотим, чтобы они помогали друг другу.
Мы будем играть первым номером, больше контролировать мяч. Будем как можно больше атаковать, не только в домашних матчах, а и на всех стадионах Украины. На собрании с игроками я не ставил цель — сразу же взять бронзу. Сперва нужно закрепиться в зоне с 4 по 6 место, а уже в следующих сезонах думать о пьедестале.
Источник — ТК Футбол
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Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм
А чого це маразм? Назви в Україні команду (команди), окрім ДК і ШД які мають кращі можливості ніж в Карпатах. Їх нема. Це і база і зарплата і ще маса різних дрібниць. В Карпат зараз є дві проблеми: 1. не повністю закриті старі борги. 2. купа псевдоболівальників - вівцекричалок.
Це вже навіть не смішно. Бронзу, чому не золото? Нащо цей маразм
А чого це маразм? Назви в Україні команду (команди), окрім ДК і ШД які мають кращі можливості ніж в Карпатах. Їх нема. Це і база і зарплата і ще маса різних дрібниць. В Карпат зараз є дві проблеми: 1. не повністю закриті старі борги. 2. купа псевдоболівальників - вівцекричалок.
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