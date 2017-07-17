БАБИЧ: «Мы подписали ряд перспективных качественных исполнителей»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал готовность клуба к участию в чемпионате Украины.



- Во всех, кого мы подписали, мы видим перспективу и усиление. Насколько быстро получиться всем сыграться я не знаю, потому что в составе оказалось 4-5 новых исполнителей, им нужно время. У каждого есть свои сильные качества, есть над чем работать. Если мы берем позицию крайнего защитника, то тут мы подписали Зубейко, который обладает хорошей скоростью, точно пасует. Такие же примерно качества, за исключением опыта, есть у молодого Дениса Балана. Представлять того же Ивана Политыло нет смысла. Все футболисты качественные, единственное, что их нужно всех собрать, объединить и добиться того, чтобы они все думали правильно и одинаково.



- Переход Антонова в «Чорноморец», что он означает для вас и что для команды?

- Ну, мне интересно поработать с Алексеем, все-таки это футболист очень хорошего уровня. Для себя я здесь вижу вызов, но это означает, что мы на правильном пути, можем и хотим работать как с молодежью, так и с футболистами более опытными. Это хорошая тенденция, что футболисты, которые приносили славу того «Черноморца», сейчас тоже горят желанием вернуться и помочь нашей команде.



- На какой позиции вы видите Алексея Антонова?

- Ну, прежде всего это 10-й номер, игрок который атакует из глубины поля. Но не могу исключать его и в роли первого нападающего. На данный момент он нам нужен как игрок, который может отдать хорошую передачу, завершить момент.



- Ваш генеральный директор Сергей Керницкий ушел в отпуск, вы не знаете, когда он вернется?

- Я не владею этой информацией. Знаю только, что нам представлен новый генеральный директор, с которым я общаюсь по всем вопросам футбольной жизни «Черноморца». Сергей Степанович находится в отпуске, насколько долго — я не знаю.



Задолженностей у нас нет , оплачивается все максимум с задержкой в пару недель. Это никак не сказывается на тренировочном процессе, на настроении ребят, все понимают ситуацию. Но в плане финансов все, самое главное, стабильно.



- Какие задания стоят перед Александром Бабичем и «Чорноморцем»?

- Мы хотим выступить не хуже чем в том чемпионате, но первоочередная задача большинства клубов — попасть в первую шестерку. Я однозначно вижу перспективу, радует то, что мы собрали хороший коллектив, и спонсоры к нам повернулись лицом. То, что каждый год рассказывают, будто «Черноморец» заканчивает свое существование — это все бред и, возможно, мечты недоброжелателей. Но, тем не менее, я рад, что мы из года в год поднимаемся все выше, если проанализировать игру «Черноморца» под нашим руководством. Не взирая на все трудности, команда очень ждет начала чемпионата. Понимаем, что будет нелегко, но эту ситуацию предвидим, и знаем, как из нее выходить.





